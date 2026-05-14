Cavs mitipi sa Pistons sa overtime

Ning-rally gikan sa pagkalubong ang Cleveland Cavaliers sa hinapos nga bahin sa regulation period aron pagpugos og overtime nga nakahatag kanila og agianan paingon sa kadaugan batok sa host Detroit Pistons, 117-113, sa krusyal nga Game 5 sa ilang Eastern Conference semi-finals series sa National Basketball Association (NBA) kagahapon, Huwebes, May 14, 2026 (PH time).
Ang kadaugan maoy naghatag sa Cavaliers og 3-2 nga labaw ning best-of-seven series ug duha ka mga kahigayunan aron makaabante sa conference finals diin naghuwat ang New York Knicks, nga yanong ningsilhig sa Philadelphia 76ers, 4-0, sa laing conference semi-finals series.
Gipangulohan ni James Harden ang Cavaliers pinaagi sa iyang 30 puntos samtang nidugang og 21 puntos si Donovan Mitchell, pito niini iyang gimugna sa overtime.
Nialisngaw na unta ang kadaugan alang sa Pistons dihang nakaposte sila og 103-94 nga labaw human sa three-point shot ni Tobias Harris sa nahabiling 3:00 ka mga minutos.
Apan human niini, nakamugna og 9-0 nga rally ang Cavaliers aron tablahon ang duwa, 103-103, nga maoy nakapugos sa overtime.
Ning maong rally sa Cavaliers, pito ka puntos ang naamot ni Evan Mobley gikan sa iyang hansak, three-pointer, ug duha ka freethrows.
Gimugna sa Cavaliers ang nag-unang upat ka mga puntos sa overtime alang sa 107-103 nga labaw ug human niini, wala na nila gibuhian ang bintaha hangtod na sa katapusang gutlo.
Ang reserve player nga si Max Strus nidugang og 20 puntos alang sa Cavaliers lakip na niini ang unom ka three-pointers, nitampo og 19 puntos si Mobley samtang nihatag og 16 puntos si Jarrett Allen.
Ang Pistons gipangulohan ni Cade Cunningham pinaagi sa iyang 39 puntos, nitampo og 19 puntos si Daniss Jenkins samtang nihatag og 10 puntos si Paul Reed.
Ning maong series, mao kini ang labing unang higayon nga ningdaog ang bisita nga puwersa. / Gikan sa wires