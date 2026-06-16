Cayetano bloc midangop sa Korte Suprema tungod sa gubot sa Senado

Nag-file og petisyon sa Korte Suprema (SC) ang mga senador nga sakop sa pundok nga gipamunoan ni Senador Alan Peter Cayetano aron ipadeklarar nga walay bili ang plenary session niadtong Hunyo 3, 2026.
Ang mga petisyoner nga naglakip ni Cayetano ug kaubang mga senador nga sila si Loren Legarda, Pia Cayetano, Jinggoy Estrada, Bong Go, Rodante Marcoleta, Imee Marcos, Robin Padilla, ug Camille Villar, uban ni Attorney Jose Luis Montales, nipasaka og petisyon alang sa certiorari and prohibition.
Ilang gihangyo ang Korte Suprema nga magpagawas og usa ka Status Quo Ante Order kalabot sa plenary session niadtong Hunyo 3 diin napili si Senador Win Gatchalian isip acting Senate President ug Senate President Pro Tempore.
Ang petisyon nanawagan alang sa pagluwat og Status Quo Ante Order nga magbalik sa mga partido ug kondisyon sa wala pa ang sesyon sa Hunyo 3, nga nagresulta sa mosunod nga mga panghitabo:
Ang giingong sesyon gipatawag sa mando ni Senador Gatchalian niadtong Hunyo 3, 2026;
Ang pagdeklarar nga adunay quorum;
Ang pag-aproba sa mosyon ug pagdeklarar nga bakante ang tanang piniling posisyon sa Senado, aron pabalikon ang tanang senador ug apektadong opisyal sa ilang mga posisyon ug buhatan sa wala pa ang re-organisasyon;
Ang pagkapili sa respondent nga si Senador Gatchalian isip Senate President Pro Tempore ug ang iyang pagkatudlo isip Acting Senate President;
Ang pagkapili sa respondent nga si Senador Zubiri isip Majority Leader;
Ang pagkapili sa respondent nga si Attorney Renato Bantug Jr. isip Senate Secretary;
Ang pagkapili matud pa sa respondent nga si Alfredo Corpus isip Senate Sergeant-at-Arms;
Ang pagtudlo sa mga respondent nga senador isip mga Tsirman sa nagkalain-laing Komite atol ug tungod sa sesyon niadtong Hunyo 3, 2026, aron pabalikon ang tanang senador sa ilang mga posisyon ug buhatan sa wala pa ang re-organisasyon;
Ang giingong pagsagop sa giingong Proposed Senate Resolution No. 430(432) ug ang gisagop nga Senate Resolution No. 48 nga nag-amenda sa Rule 2 sa Rules of Procedure on Impeachment Trials aron tugotan ang pagpili og modumala nga opisyal (presiding officer) sa tanang kaso nga wala maglambigit sa Presidente sa Pilipinas;
Ang giingong pagsagop sa giingong Senate Concurrent Resolution No. 10 nga nagtumong sa pagtapos sa sesyon (adjourn sine die) sa Unang Regular nga Sesyon sa ika-20 nga Kongreso dili molapas sa alas-12 sa tungang gabii sa Hunyo 3, 2026;
Ang tanang uban pang mga buhat, eleksyon, ug pagtudlo sa mga respondent nga senador nga naggikan sa maong walay bili nga sesyon ug sayop nga pagtukod sa giingong quorum.
Lakip sa mga gipangalanang respondent mao sila si Senador Bam Aquino, Jinggoy Estrada, Chiz Escudero, Risa Hontiveros, Panfilo Lacson, Lito Lapid, Francis Pangilinan, Vicente “Tito” Sotto III, Erwin ug Raffy Tulfo, ug Juan Miguel Zubiri.
Gihangyo usab sa petisyon ang Korte Suprema nga ilhon ug ideklarar si Cayetano isip Senate President, si Legarda isip Senate President Pro Tempore, ug ang tanang tsirman sa komite sa Senado sa wala pa ang Hunyo 3, ug uban pa. / TPM / SunStar Philippines