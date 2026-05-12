Cayetano misaad nga dili langanon ang impeachment

Gigarantiya ni Senate President Alan Peter Cayetano niadtong Martes ngadto sa publiko nga ang Senado molihok sa walay paglangay ug tumanon ang iyang konstitusyonal nga katungdanan sa higayon nga madawat na ang reklamo sa impeachment batok kang Bise Presidente Sara Duterte.
Sa dihang gipangutana kon magtigom ba dayon ang Senado sa higayon nga mapasa na ang Articles of Impeachment, si Cayetano mitubag, “Forthwith” (sa labing daling panahon).
“There won’t be delays. You judge us on our action,” matud niya sa mga tigbalita sa usa ka chance interview sa Senado.
Ang bag-ong napili nga lider sa Senado niingon nga nakig-istorya siya sa kanhi presidente sa Senado nga si Vicente Sotto III mahitungod sa proseso sa impeachment ug nagkauyon nga ang reklamo kinahanglan unang i-refer ngadto sa Senate Committee on Rules subay sa pamaagi.
“Sabi niya, process. Ibigay muna sa Committee on Rules. So, we will do what has to be done and there won’t be delays,” matod niya.
Gibutyag ni Cayetano nga nagplano siya nga magpahigayon og caucus sa tanang miyembro aron maseguro nga ang mga desisyon bahin sa proseso sa impeachment magpakita sa sentimento sa tibuok Senado ug dili lang sa usa ka pundok.
“That’s why I want a majority focus para (so that) it’s not a decision of only one group,” dugang niya.
Bisan pa niana, gihatagan og gibug-aton ni Cayetano nga kinahanglang ipadayon sa Senado ang pagtagad sa dinalian nga mga isyu sa nasod bisan pa man sa nag-ung-ong nga impeachment.
“We cannot focus on impeachment alone because there’s so many primarily economic issues that we have to face,” ingon niya.
Iyang gipasidaan nga ang dugay nga kawalay kasegurohan sa proseso sa
impeachment mahimong makabalda sa mga magbabalaod gikan sa ubang dinalian nga mga buluhaton sa lehislatura.
“The country needs us in other capacities. So the longer this drags out, the more ‘yung attention namin andyan,” matod niya.
Sa samang higayon, gipasiugdahan ni Cayetano ang kamahinungdanon sa proseso sa impeachment isip usa ka mekanismo sa pagpanubag ubos sa Konstitusyon. / PNA