Cayetano: PH nanginahanglan og disaster rehab nga ahensiya

Gisubli ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano niadtong Miyerkules, Hunyo 24, 2026, ang iyang panawagan alang sa usa ka dedikadong ahensya sa rehabilitasyon sa kalamidad, ug siya nagkanayon nga ang mga komunidad nga naigo sa katalagman nanginahanglan og mapadayunong paningkamot sa pagtukod pag-usab human matapos ang mga relief operation.
Gihimo ni Cayetano ang maong hangyo human niya gibisita ang mga komunidad nga naigo sa linog sa Davao Region, Sarangani, ug General Santos City niadtong Hunyo 23.
“Ang aming gusto ay lumakas ang ating rehabilitation. Magaling na ang gobyerno sa relief pero ‘yung rehabilitation hindi nabibigyan ng sapat na atensyon,” matod niya.
Matod ni Cayetano, nakita sa nasod nga ang mga paningkamot sa pagbangon mabalda tungod sa mga bag-ong emerhensya, diin iyang gikutlo ang linog sa Bohol niadtong 2013, kansang trabaho sa rehabilitasyon naapsan sa Super Typhoon Yolanda sa mao gihapong tuig, ingon man ang mga nisunod nga krisis sama sa Marawi siege ug ang pandemya sa Covid-19.
Matod niya nga kini nga sumbanan nagpakita sa panginahanglan alang sa usa ka ahensya nga nakatutok sa pagpadayon sa mga programa sa rehabilitasyon bisan pa man kon ang atensyon sa publiko mabalhin na ngadto sa mosunod nga kalamidad.
“We have to have a separate entity na panay rehabilitation ang tututukan. Magagaling ang agency natin pero kalat kapag walang tututok,” dugang pa niya.
Si Cayetano maoy awtor sa Senate Bill No. 105, nga nagtumong sa pagtukod og usa ka Emergency Response Department nga mangulo sa pagdumala sa kalamidad gikan sa pagpamenos sa peligro ngadto sa rehabilitasyon pinaagi sa pamaagi nga nakasandig sa siyensya ug nakasentro sa katawhan. / PNA