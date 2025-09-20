CBCP miagni sa kinabag-an nga moapil sa rally sa Edsa

Nanawagan ang Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) sa tanang mga Katoliko ug mga Kristiyano sa Pilipinas nga mosalmot sa usa ka kalihokan nga gitawag og “Trillion Peso March” karong adlawa , Domingo sa People Power Monument sa Quezon City.
Ang katuyuan sa maong panagtapok mao ang pagbatok sa korapsyon ug pagpangayo og hustisya.
Giawhag sa CBCP ang tanang simbahan, grupo, eskwelahan, ug mga indibidwal sa pag-apil aron ipakita nga ang katawhang Pilipino, giyahan sa pagtuo, dili magpabiling hilom atubangan sa inhustisya.
Awhag usab nila sa mga tawo sa gawas sa Metro Manila nga maghimo og susamang mga prayer rallies sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar.
Gidasig usab ang mga tarong nga opisyal sa gobiyerno nga moapil.
Gipasabot sa CBCP nga ang maong panagtapok dili usa ka politikal nga kalihukan, apan usa ka moral nga baruganan batok sa korapsyon nga nagdala og kalisud sa mga katawhan.
Ang Trillion Peso March gitumong sa pagpangayo og hustisya kalabot sa bag-ohay lang nga flood control fund anomalies. / Anton Banal / SunStar Philippines