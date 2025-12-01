CBCP wa magtuo nga daghan ang mosalmot sa ‘Trillion Peso March’

Usa ka opisyal sa Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) niadtong Lunes, Disyembre 1, 2025, nasurpresa nga sa ikaduhang Trillion Peso March niadtong Dominggo, Nobiyembre 30, 2025, nakadani gihapon og daghang tawo bisan pa nga adunay susamang mga kalihukan nga gihimo sa lainlaing dapit sa nasod sa maong adlaw.
Sa usa ka interbyu pinaagi sa telepono, si Caritas Philippines President Bishop Jose Colin Bagaforo niingon nga kini nagpakita lamang nga daghang mga Pilipino ang nagkahiusa sa ilang panawagan alang sa katarungan, pagkamatinud-anon, ug accountability.
"I was really expecting a lesser number as to last September 21 as there were simultaneous rallies done in other dioceses. Many have heard our call... many are awaken by the truth. The entire Philippines is angry with corruption," matod pa ni Bagaforo.
Niadtong Dominggo, nagkatigom pag-usab ang lain-laing organisasyon ug sektor sa People Power Monument sa Quezon City aron sa pagpasidaan batok sa dakong korapsiyon sa kagamhanan.
Gibanabana nga 30,000 ngadto sa 60,000 ka mga tawo ang nitambong sa ikaduhang Trillion Peso March bisan pa sa kusog nga uwan sa pipila ka bahin sa Metro Manila.
Sumala ni Bagaforo, andam ang mga tig-organisar sa Trillion Peso March sa pagdumala sa ikatulong panagtapok kon sa ilang tan-aw gikinahanglan.
"We hope it will not be necessary. But the corrupt are not yet in jail, the DPWH system has not changed, and the bloated budget remains. If the government remains deaf... then we are ready for a 3rd," dugang pa sa prelate. / Anton Banal / SunStar Philippines