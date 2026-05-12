CBMS gigamit sa DSWD 7 isip bag-ong targeting tool sa Social Pension Program

Gisagop sa Department of Social Welfare and Development Field Office – Central Visayas (DSWD FO) 7 ang Community-Based Monitoring System (CBMS) isip opisyal nga targeting tool alang sa Social Pension Program for Indigent Senior Citizens (SPISC), nga nagtimaan sa dakong kausaban sa paagi sa pag-ila ug pag-validate sa mga benepisyaryo sa tibuok Region VII.
Ang mga kawani sa Social Pension Program nagpahigayon og onsite BBMSerbisyo Verification sa Barangay Canacoanao, Tabogon, Cebu.
Ubos niining bag-ong sistema, ang Philippine Statistics Authority (PSA) maoy naghimo sa masterlist sa mga kwalipikadong benepisyaryo pinaagi sa CBMS mnga naggamit sa edad isip nag-unang basehan sa eligibility nga parehas nga gipatuman sa tanang rehiyon.
Sa pagkakaron, nagpunting ang DSWD FO 7 sa pag-verify sa masterlist nga gihimo sa PSA aron maminusan ang external influence sa proseso sa pagpili sa mga benepisyaryo.
Usa sa mahinungdanong epekto niining CBMS-based nga pamaagi mao nga ang gidaghanon sa bag-ong malistang benepisyaryo dili na konektado sa gidaghanon sa mga matangtang sa listahan.
Tungod kay ang eligibility gibase na sa age-based data gikan sa CBMS imbes sa fixed quota, ang pagpuli sa mga delisted nga senior citizens magdepende sa aktuwal nga ihap sa mga kwalipikadong indibidwal nga ma-identify sa sistema nga nagseguro nga ang inclusion merit-based ug data-driven.
Kabahin sab niini, gisugdan na sa mga kawani sa DSWD FO 7 ang implementasyon sa Basta Beripikado, Mabilis ang Serbisyo (BBMSerbisyo) online application alang sa National ID verification sa mga benepisyaryo.
Kini nga inisyatibo nagsuporta sa mas halapad nga paningkamot sa gobiyerno padulong sa digitalized, transparent, ug episyenteng paghatag og social protection services.
“These reforms reflect our commitment to making the Social Pension Program more transparent, targeted, and resilient against undue influence. With data-driven tools and verified beneficiary records, we can better ensure that assistance reaches those who truly deserve it,” matod ni Regional Director Shalaine Marie S. Lucero sa DSWD Field Office 7 – Central Visayas.
Ang Social Pension Program naghatag og quarterly stipend ngadto sa mga indigent senior citizens nga nag-edad og 60 anyos pataas nga walay nadawat nga pension gikan sa gobiyerno o pribadong sektor.
Pinaagi niining mga institutional improvements, padayon nga gipalig-on sa DSWD FO 7 ang integridad sa programa ug gipanalipdan ang kaayuhan sa labing huyang nga mga tigulang sa rehiyon. / PR