CBRT bus stations gisaway ni Cuenco

Gisaway ni Cebu City Councilor James Anthony Cuenco ang desinyo sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) bus stations nga iyang gihulagway nga komplikado, grandiyuso ug grabe ka mahal.

Sa usa ka text message nga nadawat sa Sun.Star Cebu, si Cuenco nagkanayon nga puwede ra man unta nga mas yano ug mas gamay ang gasto sa pagtukod sa bus stations, ang mahinungdanon masunod ang katuyoan niini.

Niadtong Marso 1, ang CBRT management nag-post sa ilang Facebook page nga gisugdan na ang pagtaod sa foglia leaf-inspired design sa bus station duol sa Cebu South Bus Terminal.

Paglabay sa unom ka mga buwan, ang pagtaod og bungbong sa bus station duol sa Cebu Normal University kasamtangan gihapon nga nagpadayon.

Niini, nagkanayon si Cuenco nga mabasa gihapon ang mga pasahero nga mosakay o mo­kanaog sa mga bus kon mobunok ang makusog nga uwan.

Gibutyag ni Cuenco nga ang CBRT management wala pa nakigsabot sa konseho aron tukion ang kabahin sa pagpa­ngita’g labing maayong solu­syon aron mapaspasan ang pagtrabaho sa bus stations ug malikayan ang pagkadelatar niini.

“They remain tight-lipped on the questions that I had posed,” matod ni Cuenco.

Gisuwayan sa Sun.Star Cebu pag-contact si Norvin Imbong, project manager sa the CBRT, apan wala kini na-contact sa press time.

Niadtong Agusto 2, si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia niingon sa reporters nga nagporma siya CBRT staff nga gipangulohan ni Ma. Concepcion Encabo aron maseguro ang koordinasyon tali sa CBRT management, nga ubos sa Department of Transportation, ug Cebu City local government unit (LGU).

Matod ni Cuenco, nasa­yod siya niini apan isip transportation committee head sa konseho ug miyembro sa Traffic Management Committee, nanghinaot siya nga ang CBRT management maoy mangita’g pamaagi aron magkahugpong sila sa LGU.

Asoy ni Cuenco nga wala pa motubag niini ang LGU.

“All I got is an update on the progress of Package 1 and the reasons for the delay,” batbat ni Cuenco.

Nidugang siya nga nagkinahanglan siya og dayag nga plano nga magtutok sa kakulian nga maoy hinungdan sa pagkadelatar.

Sa dihang gipangutana kon nagpatawag ba siya og panag­hugpong sa nangahilambigit, tubag ni Cuenco nga wala kini niya gibuhat ug naghuwat pa siya nga motubag o kaha mohatag og reaksyon ang CBRT management sa sunodsunod niyang privilege speeches atol sa regular sessions sa konseho.

Gitataw ni Cuenco nga giha­tagan sa konseho ang CBRT ma­nagement og mga kopya sa iyang speeches ug pagsukitsukit.

“It is my position that they should endeavor to reach out to the council to resolve the impasses and not the other way around, because it is they who have a problem and not us,” pasabot ni Cuenco.

Ang CBRT usa ka nagpada­yong proyekto sa national go­vernment.

Ang Package 1 niini adunay distansya nga 2.38 kilometers gikan sa Cebu South Bus Terminal sa N. Bacalso Avenue paingon sa Cebu Provincial Capitol sa Osmeña Blvd. / JPS