CBRT dedicated lanes 80% na’ng nahuman

Naa na sa 80 porsiyento nga nahuman ang dedicated nga mga lane alang sa unang package sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) ug hingpit na nga mahuman sa Enero 15, 2024, o sa dili pa ang kasaulogan sa Fiesta Señor ug Sinulog.

Ang inisyal nga target nga petsa sa pagkompleto sa unang package, nga adunay gitas-on nga 2.38 kilometros gikan sa Cebu South Bus Terminal (CSBT) sa N. Bacalso Ave. paingon sa atubangan sa Capitol building sa Osmeña Blvd., niadtong Disyembre 18, apan kini giuswag tungod sa mga kalangan, sumala ni CBRT project manager Norvin Imbong.

“Ma-clear na na, amo gyud nang paningkamutan nga ok na na siyang dedicated lanes, makadagan na ang bus, so mga minor (civil) works na lang sa sidewalk,” matod ni Imbong sa SunStar Cebu niadtong Lunes, Disyembre 4, human sa miting tali sa mga opisyal sa dakbayan sa Sugbo aron hisgutan ang katapusang mga detalye sa pagguba sa duha ka skywalks sa Osmeña Blvd.

Si Imbong niingon nga ang drainage system kay 20 porsyento usab nga nahuman, ug nidugang nga ang sibil nga mga trabaho niini nagsalig sa pagkompleto sa dedicated nga mga lane.

Siya miingon nga ang kontraktor, Hunan Road and Bridge Construction Group Co. Ltd. sa China, magsugod na sa pagtukod sa mga estasyon sa bus subay sa dedicated lanes.

Ang civil works sa unang package nagsugod niadtong Pebrero human mismo sa groundbreaking ceremony nga gipangulohan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.

Sa laing bahin, si Imbong niingon nga ang proseso sa procurement sa ikaduhang package sa CBRT magsugod sa Enero.

Matod niya nga ang mga bidding documents para sa Package 2 gi-endorso na sa World Bank aron aprubahan.

Ang Package 2 gilangkuban sa duha ka mga rota: ang usa gikan sa Capitol building paingon sa Cebu IT Park nga moagi sa Escario St., Gorordo Ave., Archbishop Reyes Ave. ug M.J. Cuenco Ave., samtang ang usa gikan sa CSBT paingon sa South Road Properties. (SRP) nga mag-agi sa N. Bacalso Ave.