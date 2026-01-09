CBRT himuong “creative zone” sa mga tattoo artist sa Sinulog

Gibutyag ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga gitun-an sa kagamhanan ang paggamit sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) isip dapit alang sa mga tattoo artist atol sa Sinulog.
Bisan kon tugotan ang mga tattoo artist sa maong dapit, kinahanglan gihapon silang mokuha og mga gikinahanglang permiso.
Tumong niini nga maseguro ang kahapsay ug kaluwasan sa tanan.
Giklaro ni Mayor Archival nga gikinahanglan pa ang koordinasyon sa Department of Transportation (DOTr). Kini tungod kay wala pa opisyal nga na-turnover ang CBRT area ngadto sa kagamhanan sa dakbayan.
Aron dili mahugaw ang CBRT area tungod sa tinta , adunay mga kondisyon nga ipatuman.
Obligado ang mga tattoo artist nga mogamit og panapton o protective covering sa ilang work area aron malikayan ang mantsa sa tinta sa mga imprastraktura.
Ang CBRT area dili himuong agianan sa mga tawo panahon sa mga relihiyosong kalihukan, ilabi na sa prosesyon sa Sinulog.
Ang mga pedestrian paagion sa daplin tungod kay duna nay mga bollard nga nagbabag sa pagsulod sa mga restricted nga dapit.
Mag-deploy og mga security personnel aron bantayan ang mga pasilidad, sama sa pagpugong sa mga tawo nga mosaka sa mga foglia leaf structures.
Gusto sa dakbayan nga hatagan og higayon ang creativity sa publikong lugar panahon sa festival, apan kinahanglan kining ipaagi sa saktong regulasyon aron mamentinar ang kaluwasan ug kahapsay sa tibuok selebrasyon. / CAV