CBRT inauguration gibalhin; wa’y pagsira sa dalan atol sa seremonyas

Giklaro ni Cebu City Mayor Nestore Archival nga wa’y mga dalan nga sirad-an atol sa inagurasyon sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) Project.
Matod sa mayor nga ang Department of Transportation (DOTr) nimando nga ang tanang dalan magpabilin nga bukas atol sa kalihukan.
Gikompirmar sab ni Archival nga ang inagurasyon nga orihinal nga gikatakda sa Nobiyembre 5, gibalhin ngadto sa Nobiyembre 7 tungod sa Bagyong “Tino.”
Gilauman gihapon nga si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. maoy mangulo sa seremonyas.
“We were informed by the DOTr that officials in Manila noticed possible weather-related problems on Nov. 5, so the inauguration was moved to Nov. 7. The President is still coming, hopefully it will push through,” matod ni Archival sa press conference niadtong Lunes, Nobiyembre 3.
Dugang niya nga ang rota sa Presidente limitado ra gikan sa Fuente Osmeña paingon sa Cebu Normal University (CNU) ug ang tanang ubang dapit magpabilin nga bukas sa trapiko.
Aron mapugngan ang pagsige og huot nga trapiko nga nasinati atol sa route inspection sa CBRT niadtong Septiyembre 19, ang Cebu City Transportation Office (CCTO) nag-update sa ilang plano sa pagdumala sa trapiko sa dili pa ang inagurasyon.
Si Konsehal Winston Pepito, chairman sa committee on transportation, niingon nga ang siyudad modugang og mga traffic personnel, magbutang og dugang road signage, ug magpahigayon og public information drive aron maseguro nga ang mga motorista nahibalo sa mga kausaban sa trapiko sa dili pa ang kalihukan.
Ang dugang nga mga karatula duol sa dedicated lane sa CBRT makatabang sa pagpahibalo sa mga motorista daan bahin sa temporaryong mga kausaban ug alternatibong mga rota.
Bisan og walay major nga rerouting nga ipatuman, ang CCTO magbutang og advance signage pipila ka adlaw sa dili pa ang kalihukan aron giyahan ang mga motorista ug maminusan ang kalibog nga susama sa nahitabo atol sa September inspection diin nihinay ang trapiko tungod sa dili klaro nga direksyon sa lane. / CAV