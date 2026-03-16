CBRT lane, posibleng paagian og PUVs ni Mayor Archival

Bukas si Mayor Nestor Archival sa pag-adjust sa operasyon sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) taliwala sa reklamo sa kahuot sa trapiko, lakip na ang posibleng pagpaagi sa mga PUV sa maong lane basta dili kini makabalda sa mga bus.
Giila ni Archival nga normal lang nga motumaw ang kahuot sa trapiko sa higayon nga adunay mga bag-ong kausaban sa dalan o rerouting schemes nga ipatuman.
Matod niya, gilantaw na kini sa sayong bahin sa implementasyon samtang naniid pa ang mga awtoridad sa dagan sa sistema diha sa dalan.
Gipasalig sa mayor nga ang kasamtangang setup gipatuman sa Department of Transportation (DOTr) aron sugdan na gyud ang dugay nang nalangan nga mass transit system ug aron makita kon unsa pa nga mga adjustment ang gikinahanglan.
Matod ni Archival, mahimong ikonsiderar sa siyudad ang pagpaagi sa ubang mga sakyanan sa pipila ka bahin sa CBRT lanes kon dili kini makahasol sa mga bus.
Gipahinumdoman niya nga ang mga kausaban wala gihimo aron maghatag og kahasol, kundi aron ma-organisar ang trapiko ug makat-on og disiplina ang mga drayber bahin sa saktong rota ug mga hunonganan.
Samtang, si Raquel Arce, ang pangulo sa Cebu City Transportation Office (CCTO), nipahinumdom sa mga motorista nga ang dedicated lane para sa CBRT gipatuman na karon sa Osmeña Boulevard, sugod sa Fuente Osmeña Circle hangtod sa Cebu South Bus Terminal.
Sa usa ka traffic advisory nga gipagawas niadtong Marso 16, niasoy si Arce nga ang BRT lane para lang gyud sa operasyon sa CBRT.
Giawhag ang mga motorista nga moagi sa ubang dalan kon mahimo aron malikayan ang kalangay. / CAV