CBRT project ipasuspenso ni Cuenco

Taliwala sa iyang gitawag nga “countless blunders” nga gikataho sa proyekto sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT), si Cebu City Councilor James Anthony Cuenco na­nawagan sa pagsuspenso sa gitakdang civil works alang sa CBRT packages 2 ug 3.

Ang konsehal supak sa dugang pagsira sa mga karsada nga moresulta nga mosamot ang kahimtang sa trapiko sa dakbayan hangtod sa hangtod.

Hinuon, nanawagan siya sa tagdumala sa CBRT nga sulbaron una ang mga nag-ung-ong nga isyo nga nagsamok sa pagtukod sa Package 1, ug ang gisugyot nga partial operation niini karong tuiga.

“No matter how much we want to trust these projections and timelines, it is leading us to the inevitable conclusion that this project will not be finished as scheduled,” matod ni Cuenco atol sa iyang privilege speech sa regular City Council session sa Miyerkules, Pebrero 21, 2024.

Ang pakigpulong ni Cuenco nahitabo pipila ka mga semana human ang mga representante gikan sa National Economic and Development Authority (Neda) ug Department of Transportation (DOTr) ning-atubang sa Konseho niadtong Pebrero 7, sa hangyo niini, aron ipahibalo sa Konseho ang kalamboan sa nagpadayon nga pagtukod sa CBRT.

Partikular nga gikabalak-an sa Konseho ang kahimtang sa trapiko sa dakbayan nga gikataho’ng misamot tungod sa pagkalangay sa pagpatuman sa CBRT project.

Atol sa sisyon sa ehekutibo sa Pebrero 7, gisultihan sa representante sa National Economic and Development Authority (Neda) ang Konseho nga ang proyekto nagpabilin nga dunay ekonomikanhong bili bisan sa mga kalangan.

Samtang ang Deprtment of Transportaiton (DOTr) nipahibawo sa bag-ong giplano nga mga timeline.

Ang DOTr nagkanayon nga tumong niini nga partially i-operate ang CBRT sa higayon nga makompleto na ang Package 1 niini sa ikaduhang quarter sa 2024.

Si Norvin Imbong, DOTr deputy project manager for systems and stakeholders re­la­tions, sa samang executive session, niingon nga nagsu­god na sila sa pagpalit alang sa Package 2.

Ang CBRT Package 2 naglakip sa south trunk – gikan sa South Road Properties paingon sa Mam­baling agi sa N. Bacalso Ave. – samtang ang Package 3 nag­tumong sa north trunk sa CBRT – gikan sa Capitol paingon sa Escario St., Gorordo Ave. Re­yes Ave. paingon sa Cebu IT Park.

Apan, si Cuenco, pangulo sa komite sa transportasyon sa Dakbayan, niingon nga ang pagkompleto sa CBRT nga proyekto madugay ug mas mahal, gawas lang kon “corrective” nga mga lakang himuon sa dili pa ipadayon ang civil works para sa mosunod nga mga hugna sa BRT.

Gitataw sa konsehal nga imposible nga partially ma-operate na gyud sa DOTr ang CBRT Package 1 sa tuig 2024 tungod sa daghang mga isyo nga kinahanglan pang sulbaron.

Kabahin sa Package 1, gitakda nga makompleto sa Hulyo 2024 apan, ang DOTr wala pa makahatag og impormasyon sa ilang pakiglambigit sa mga kontraktor alang sa operasyon ug pagdumala sa CBRT.

“No matter how much we want to trust these projections and timelines, it is leading us to the inevitable conclusion that this project will not be finished as scheduled,” dugang ni Cuenco sa iyang privilege speech.

Matod ni Cuenco nga makadawat usab ang City Government og mga kopya sa tanang documentary exhibits kabahin sa matag kausaban sa CBRT project, partikular na ang feasibility studies nga nagtinarong sa pagsaka sa budget gikan sa P16 bilyunes ngadto sa dul-an P29 bilyu­nes.