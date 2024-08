CBRT project nalangay sa cease and desist order?

Ang cease and desist order nga gipatuman sa Provincial Capitol niadtong Pebrero ning tuiga giingong hinungdan sa pagkalangan sa konstruksyon sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT), nga nakaapekto sa 20 porsyento sa tibuok Package 1 nga pagkahuman.

Ang completion rate sa Package 1 sa CBRT mao ang 69.01 porsyento, nga labaw sa target nga petsa sa pagkahuman, nga giusab sa Disyembre 2023.

Ang CBRT project management nakahatag og update sa Cebu City Council bahin sa proyekto human si Councilor James Anthony Cuenco mihatag nga ang management wala maghatag kanila og bisan unsang update.

Sa dokumento nga gisumiter ni Norvin Imbong, CBRT project manager, ngadto kang Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga gipasa sa council, iyang giingon:

• Ang Portland Cement Concrete Pavement (PCCP) nahuman na sa 99 porsyento.

• Ang asphalting naa sa 62 porsyento, samtang ang Capitol station ug Cebu South Bus Terminal (CSBT) station wala pa mahuman.

• Ang stainless roof leaf frame naa pa sa 50 porsyento nga pag-instalar, nga 100 porsyento na nga na-install sa CSBT ug Cebu Normal University stations ug wala pa na-install sa Fuente ug Capitol stations.

• Ang mga pipes/culverts nga na-install naa na sa 70 porsyento nga pagkahuman.

• Ang mga sidewalk naa na sa 75 porsyento nga pagkahuman.

• Ang pag-instalar sa streetlights’ foundation ug lights naa na sa 70 porsyento nga pagkahuman.

Gisulay sa SunStar Cebu nga makontak si Imbong aron mangutana bahin sa bag-ong target nga pagkahuman ug kung pila ang slippage, apan napakyas.

Si Cuenco, nga nagdumala sa transport committee ug miyembro sa traffic management committee board, niingon nga wala siya’y ideya bahin sa estado sa Package 1 sa CBRT.

Miingon siya nga ang katapusang balita nga nakuha gikan sa CBRT management mao ang advisory bahin sa indefinite nga timeline para sa pagkahuman sa Package 1.

“We haven’t heard from them since,†matod ni Cuenco.

Sa usa ka phone interview niadtong Martes, Agusto 13, niingon si Cuenco nga nalipay siya nga ang CBRT management sa katapusan nagpagawas og update, nga mahimong gamiton ingon nga sinugdanan aron masulbad ang mga isyu nga nagdahom sa paglangan sa Package 1.

“We can finally move forward,†dason ni Cuenco.

Sa pagpangutana unsang mga lakang ang mahimo bahin sa Fuente-Osmeña area, si Cuenco miingon nga ang CBRT management kinahanglan nga makig-uban kang Gov. Gwendolyn Garcia ug masulbad ang iyang mga kabalaka sa labing dali nga panahon.

“Let them present the alternate designs that were prepared for the terminals and get her approval,†dason ni Cuenco.

“The other issues raised should be answered directly by their consultants with credible solutions: waiting is not an option because the unused construction materials lying idle along Osmeña Blvd. are causing so much inconvenience to the public,†dugang niini.

Sa miaging mga report sa SunStar, si Garcia nagpagawas ug Memorandum 16-2024 niadtong Pebrero 27, nga nagmando sa Chinese contractor ug project implementers sa CBRT Package 1 nga hunongon ang dugang nga konstruksyon sa bus stations sa Osmeña Blvd., atubangan sa Capitol building, tungod sa potensyal nga mga paglapas sa Republic Act 10066, o ang National Cultural Heritage Act of 2009.

Sa dili pa makapadayon sa civil works, ang contractor ug proponent giingnan nga kinahanglan nga makakuha ug mga kinahanglanon nga permits ug maghangyo sa pag-apruba gikan sa National Historical Commission of the Philippines (NHCP).

Sa pagsunod, ang contractor mihunong sa tanang kalihokan sa lugar ug gibyaan ang mga materyales sa konstruksyon, lakip ang steel roofing frames para sa Foglia leaf pillars, sa tunga sa Osmeña Blvd.

Ang proponent nagsugod na sa paperworks aron makuha ang pag-apruba sa NHCP.

Gisulay sa SunStar nga mangayo ug update gikan kang Imbong bahin sa pagsunod sa CBRT management sa NHCP, apan wala gihapon kalampusan. / JPS