CCAMO gusto og bag-ong ordinansa nga dili pakatulgan ang Cebu City sidewalks

Tungod sa haw-ang sa kasamtangang mga balaod sa Dakbayan sa Sugbo, ang Cebu City Anti-Mendicancy Office (CCAMO) naahat sa pagpangayo og usa ka bag-ong ordinansa nga magdili sa pagkatulog sa pampublikong mga sidewalk.
Matod sa CCAMO nga ang kasamtangang mga regulasyon nagbilin sa mga awtoridad og limitado nga basihan sa balaod aron maatiman ang nagkadaghang presensya sa mga tawo nga nagpuyo sa kadalanan o street dwellers sa pampublikong mga lugar.
Ang maong sugyot nitumaw human gipaambit ni Konsehal Pastor “Jun” Alcover Jr. sa social media ang iyang mga obserbasyon sa Siyudad sa Iloilo, diin iyang namatikdan ang dayag nga kakuwang sa mga tawo nga nangatulog sa mga sidewalk ug nanglimos sa kadalanan.
Agi'g tubag, gipadayag sa CCAMO nga ang ilang mga personahe padayon nga nagpahigayon og tibuok adlaw nga mga operasyon apan ang mga gipanguha gikan sa pampublikong mga lugar sagad mobalik lang gihapon tungod kay wala’y ordinansa nga nagdili sa pagtulog sa mga sidewalk.
“Bisan unsaon og badlong, 24/7 atong operasyon, apan mobalik lang gihapon… mura’g kinahanglan na gyud nato og usa ka malig-on nga ordinansa aron mas malig-on ang pagpatuman,” pamahayag sa CCAMO.
Gitataw sa CCAMO nga ang gisugyot nga ordinansa gituyo aron sa pagpalambo sa kaluwasan sa publiko, kahapsay, ug kalimpyo ug dili aron silutan ang mga tawong nagpuyo sa kadalanan.
Sa pagkakaron, ang City Ordinance 1631, o ang Anti-Mendicancy Ordinance of 1996 sa Dakbayan sa Sugbo magsilot sa mga manglimod ug hasta sa mga mohatag og limos apan wala kini nagdili sa pagtulog sa pampublikong mga lugar.
Ang siyudad nakahimo na kaniadto og mga operasyon sa pagpanglimpyo batok sa street dwellers, hilabi na sa administrasyon ni kanhi mayor Michael Rama, diin gikuha sa mga awtoridad ang mga tawo nga nag-okupar sa mga sidewalk subay sa Colon Street, P. del Rosario Street ug uban pang dagkong mga dalan.
Ang mga street dwellers gidala usab sa usa ka temporaryong puy-anan sa South Road Properties, usa ka programa nga gipadayon usab ubos ni Mayor Nestor Archival.
Bisan pa niining mga inisyatiba, daghan gihapon ang namalik sa pagkatulog sa mga sidewalk, lakip na sa mga lugar nga naglibot sa Cebu City Hall.
Gipadayag sa CCAMO nga ang usa ka lahi nga ordinansa maghatag og mas tin-aw nga basihan sa balaod alang sa pagpatuman samtang magsuporta sa kasamtangang mga lakang batok sa pagpanglimos sa siyudad. / CAV