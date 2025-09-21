CCCI miapil sa pakigbatok sa korapsyon lukop nasod

Nideklara ang Cebu Chamber of Commerce and Industry (CCCI) ug ang mga miyembro sa mas lapad nga Cebu business community sa ilang nagkahiusa nga baruganan batok sa korapsyon, pasidaan nga ang systemic nga problema nagpadayon sa pagtuis sa makiangayon nga kompetisyon, nagpugong sa pamuhonan, ug nagpabug-at sa mga negosyo nga nagsunod sa lagda.
Sa usa ka kolektibo nga pamahayag nga gipagawas niadtong Dominggo, Septiyembre 21, 2025, ang mga lider sa negosyo sa Sugbo nagkanayon nga ang korapsyon dili lang isyu sa moralidad kon dili usa usab ka praktikal nga isyu nga nagdaot sa pagdumala sa gobiyerno ug sa inclusive economic growth.
Namatikdan nila nga ang dili matinud-anon nga mga binuhatan nagpataas sa gasto sa pagnegosyo, naghatag sa mga ethical nga negosyante og disbentaha, ug nagdaot sa pagsalig sa mamumuhonan.
“Corruption has become systemic, and addressing it requires systemic reform. It is not enough to punish the corrupt; we must transform the systems that allow corruption to persist,” pamahayag sa grupo.
Nanawagan ang chamber sa gobiyerno nga palig-unon ang mga mekanismo sa accountability ug ipaila ang mas transparent nga mga proseso nga manalipod sa mga ethical nga negosyo ug mopatag sa playing field.
Sa samang higayon, ang mga lider sa negosyo nisaad nga mosunod sa hugot nga ethical standards sa ilang kaugalingon nga operasyon, nga nagdumili sa paghimo og mga kurakot nga binuhatan samtang nagpasiugda og kultura sa integridad.
Nagpahayag usab sila og suporta alang sa mga reporma nga nagpasiugda sa transparency, accountability, ug integridad sa publiko ug pribado nga mga institusyon, nga nag-ingon nga ang malungtarong maayong pagdumala magduso sa kompetisyon ug makadani sa mga pamuhonan sa Cebu ug sa Pilipinas.
“The Cebu business community is ready to be a partner in this journey by advocating for anti-corruption measures, supporting governance initiatives, and working with civil society to build a more honest future,” dugang pamahayag sa grupo.
Ang maong lakang nahisubay sa pribadong sektor sa Sugbo sa tibuok nasod nga mga panawagan alang sa mas lig-on nga anti-corruption measures samtang ang mga negosyo nagtinguha sa pagseguro nga ang pagtubo sa ekonomiya magpabilin nga patas, inklusibo, ug malungtaron. / KOC