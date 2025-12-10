Ccenro miisyu og citation tickets ngadto sa DPWH

Giisyuhan og citation tickets sa Cebu City Environment and Natural Resources Office (Ccenro) ang pipila ka personahe sa Department of Public Works and Highways (DPWH) 7 tungod sa giingong pagputol og daghang kahoy sa kilid sa Mahiga Creek nga walay permit.
Human sa inspeksyon niadtong Nobiyembre 20, 2025, gikompirmar sa Ccenro team nga daghang kahoy sa daplin sa Mahiga Creek ang nangaibot atol sa nagpadayon nga operasyon sa desilting (pagkuha sa lapok ug hugaw), base sa reklamo sa usa ka indibidwal nga nagdumili sa pagpaila.
Ang maong reklamo maoy nag-aghat sa pagpadala og mga personahe sa Ccenro alang sa ocular inspection. Sumala sa inspection narrative, niabot ang Ccenro team sa lugar mga alas 2 sa hapon ug nakita dayon ang presensya sa mga dump truck ug heavy equipment nga dunay logo sa DPWH.
Ang agianan sa kilid sa sapa naguba tungod sa nagpadayon nga operasyon nga nagbilin sa sapa nga walay tabon.
Usa ka backhoe ang nakit-an sa team duol sa naguba nga walkway ug duha ka naibot nga kahoy.
Ang usa maong ang kahoy nga Bani nga namulak na, samtang ang ikaduha mao ang kahoy nga Narra. Gisultihan sa mga residente ang Ccenro nga laing kahoy nga Narra ang naibot sab sa sayo pa.
Usa ka kahoy nga Eucalyptus, giklasipikar nga usa ka exotic species, nga partially nga nalubong, nalista sab sa mga apektado nga tanom sa Ccenro.
Gidokumento sa inspection team ang nadanyos nga mga kahoy, duha ka native species ug usa ka exotic. Nakigkita ang Ccenro team kang Engr. Gerry Evangelio, hepe sa DPWH 7 Equipment Division, kinsa nipasabot nga ang desilting sa Mahiga Creek kabahin sa mas dako, dungan nga clearing sa pipila ka mga sapa sa Probinsiya sa Sugbo.
Kini naglakip sa mga sapa sa Cotcot, Mananga, Guadalupe, Butuanon, Cansaga, ug Kinalumsan.
Matod ni Evangelio nga ang clearing ubos sa “Oplan Kontra Baha,” usa ka programa nga nagtumong sa pagpaminus sa pagbaha sa Metro Cebu.
Ang kalihukan gipaspasan sa wala pa ang gikatakda nga inspeksyon niadtong Nobiyembre 21, nga gitambungan ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.
Gisultihan sab niya ang Ccenro nga ang DPWH nakig-alayon sa nagkalainlaing local government units nga nalambigit sa programa ug nga ang ilang mga trabahante nagtrabaho ubos sa hugot nga deadline.
Bisan pa sa katin-awan, ang Ccenro niisyu og tulo ka citation tickets ngadto sa opisyal sa DPWH base sa ilang mga nakaplagan nga nangaibot nga mga kahoy nga nakalapas sa Cebu City Ordinance No. 2623, nailhan usab isip “Earth-Balling, Cutting, and Removal of Trees Ordinance of Cebu City.”
Gihatagan si Evangelio og pito ka adlaw sa pagtrabaho aron husayon ang mga citation o atubangon ang pagpasaka og kaso sa korte. / CAV