CCLEX ramp sugdan sa 2024

Ang mga trabahong sibil alang sa gisugyot nga rampa sa Guadalupe sa dakbayan sa Sugbo gipaabot nga mag­sugod sa tunga-tunga sa 2024 kon makompleto na ang tanang documentary requirements.

Kini ang labing uwahi nga update sa gisugyot nga pro­yekto, usa ka tuig sukad nahi­tabo ang groundbreaking niini.

Gipahigayon sa mga opisyal ang groundbreaking ug pagbutang sa time capsule sa Forbes Bridge sa may Magallanes St.

Ang Cebu-Cordova Link Expressway Corp. (CCLEC), sa usa ka pamahayag niadtong Biyernes, Nob. 24, 2023, niingon nga nagpadayon pa kini sa pre-construction phase.

Matod pa nga nahuman na ang parcellary survey ug ang as-built survey alang sa project alignment.

“We target to start civil works for the Guadalupe ramp in middle of 2024 and we are closely working with the Cebu City Government for the implementation of the project,” matod sa CCLEC.

Si Mayor Michael Rama, sa usa ka online nga programa sa City Public Information Office (PIO), nipasalig nga usa ka imprastraktura ang makita nga mo­barog “sa gitakdang panahon.”

Si Rama niingon usab nga nakig-alayon siya sa presidente ug general manager sa CCLEC nga si Allan Alfon ug sa Department of Public Works and Highways (DPWH).

Sa nangaging mga interbyu, si Alfon niingon nga ang kantidad sa proyekto mokabat sa P2 bilyunes ngadto sa P3 bilyunes ug mokabat sa 18 ka buwan ang pagtukod.

Ang rampa gipaabot nga makaabag sa 12,000 ka mga sakyanan nga kinahanglang moagi sa Cebu-Cordova Link Expressway (CCLEX).

Ang ramp sa Guadalupe maoy extension sa ikatulong taytayan, nga naghatag og access sa mga motorista gikan sa N. Bacalso ug V. Rama Avenues, ilabina niadtong gikan sa Barangay Guadalupe ug Labangon ug uban pang duol nga mga dapit, nga makaagi sa taytayan, nga nagdugtong sa Cebu City ug lungsod sa Cordova sa Mactan Island. .

Ang 8.9-kilometros nga mo­derno nga toll expressway nakaserbisyo sa 3.6 milyon ka mga sakyanan sukad kini giablihan sa publiko kaniadtong Abril 2022.

Sa usa ka press conference niadtong Abril 27 ning tuiga, si Alfon niingon nga ang CCLEX nag-atiman sa average nga 7,000 ka mga sakyanan. Ang gidaghanon misaka ngadto sa average nga 12,500 kada adlaw human sa usa ka tuig.

Matod niya sa katapusan sa semana, ang mga sakyanan nga naggamit sa taytayan moabot sa halos 17,000 kada adlaw.

Kon mahuman na ang rampa sa Guadalupe, ang CCLEC naglaum nga ang ikatulo nga taytayan magsilbi sa mga 50,000 ka mga sakyanan ka­da adlaw. (JJC)