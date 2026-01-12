CCM mibasol sa supplier

Gibasol sa organizers sa Cebu Marathon ang supplier niini alang sa finisher's medal sa 42K ug 21K runners nga wala dayon makakuha sa ilang medals human sa lumba.
Kini subay sa giluwatan nga pamahayag sa Cebu Marathon sa ilang official social media page kagahapon, Lunes, Enero 12, 2026.
Ang komitiba sa maong lumba niangkon nga daghan ang nasuko ug nasagmuyo sa nahitabo.
“For many runners, that medal is not just an item; it is a symbol of completion and achievement. We failed to deliver that moment to you,” pamahayag sa Cebu Marathon.
Ang Cebu City Marathon (CCM) nahilam-os na sab sa mga reklamo niadtong Dominggo, Enero 11, tungod sa giingong dili hapsay nga paghatag sa mga medalya sa kalihukan nga gisalmutan og 12,000 ka mga partisipante.
Ang CCM nakadani og international participation diin nasayran nga adunay runners nga ningsalmot gikan sa Japan, Spain ug Brazil. Gawas niini, aduna sab local runners gikan sa Luzon ug Mindanao ang nangapil.
Sa sayo pa, nisaad ang CCM nga palambuon ang ilang kalihukan karong tuiga human nakakuha og dili maayong feedback sa runners sa niaging tuig.
Subay sa nasayran, ang mga reklamo nigamot sa kalangay sa paghatag sa medals diin gikinahanglan pa nga huwaton sa finishers nga mahatag kini sa alas 7:00 sa buntag.
Sa standard nga lagda sa usa ka marathon, ang tanang runners makadawat sa ilang medals atol sa pag-abot niini sa finish line.
Hinuon, nipadayag ang organizers nga gawas sa medals, nahatag nila ang ubang mga gikinahanglan sa runners sa maong adlaw sama sa post-race meals, hydration station, security, ug uban pa.
Gipasabot sa CCM nga ang ilang supplier sa mga medalya nga mao ang Suarez Arts giingong napakyas sa pag-deliver sa mga medalya sa insaktong oras.
“Our medal supplier, Suarez Arts, who has been our supplier since 2011, failed to deliver the medals as scheduled despite repeated assurances that they would arrive on time,” matod sa CCM.
Nasayran nga nahibalo nang daan ang organizers nga adunay kalangan sa Customs sa pantalan sa Manila hinungdan nga giingong nihimo sila og paagi nga madala ang ubang medals sa Sugbo.
Apan sa adlaw sa lumba, giingong wala’y announcement nga gihimo ang organizers nga giingong nagpaabot sa shipment. Ang medals mnaabot sa Sugbo alas 6:51 sa buntag human sa pipila ka delays ug offloading issues.
Depensa sa CCM, nahatag hinuon dayon ang medals atol sa pag-abot niini sa site.
Subay niini, pormal nga nanawagan ang CCM sa accountability nga giingong kinahanglang atubangon sa Suarez Arts aron pag-apudapod sa uban pa'ng mga medalya nga wala mahatag hilabi na sa runners nga dili taga Sugbo.
Gipasalig sa mga organizers nga madawat sa runners ang medalya pinaagi sa pag-email sa info@cebumarathon.com.ph or cebumarathon2026@gmail.com alang sa pag-deliver niini.