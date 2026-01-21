CCMC adunay 70 ka posisyon alang sa mga doctor gibuksan

Giaprubahan sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang 70 ka bag-ong posisyon alang sa mga specialized resident physicians sa Cebu City Medical Center (CCMC).
Kini nga lakang nagtumong sa pagpalig-on sa sistema sa panglawas sa dakbayan ug pagpagaan sa trabaho sa mga doktor.
Pinaagi sa bag-ong napasar nga City Ordinance 2804 nga giduso ni Konsehal Michelle Abella-Cellona niadtong Enero 20, 2026, himuong opisyal ang residency training program sa CCMC.
Kini naglakip sa mga departamento sa Internal Medicine, Pediatrics, Obstetrics/Gynecology (OB-GYN), ug Surgery.
Ubos niini nga balaod, ang mga Resident Physician o Medical Officer III (Salary Grade 21) hatagan og temporaryo nga appointment nga mahimong i-renew matag tuig base sa ilang agi sa trabaho ug clinical evaluation.
Ang CCMC nanginahanglan og 20 sa Pediatrics, 18 sa Surgery, 17 sa Internal Medicine, ug 15 sa OB-GYN.
Ang maong mga Resident Physician maoy moatiman sa mga inpatient ug sa mga outpatient.
Gipasabot ni Cellona nga kini nga programa makaseguro sa makanunayong suplay sa mga bansay nga doktor ug makapahiangay sa staffing sa hospital ngadto sa mga sumbanan sa Department of Health (DOH), Civil Service Commission (CSC), ug Department of Budget and Management (DBM).
Dugang niya, makatabang sab kini aron malikayan ang physician burnout pinaagi sa saktong pagbahin sa mga clinical duties.
Usa ka Residency Training Committee ang modumala sa matag departamento, mo-screening sa mga aplikante, ug mo-evaluate sa performance.
Ang mga aplikante kinahanglan nga Filipino citizen, Doktor sa Medisina, eligible ubos sa Republic Act 1080 o Board Passer, ug dunay good moral character.
Gibutyag ni Cellona nga gipaabot ang pagsaka sa gidaghanon sa mga pasyente sa CCMC og 50 ngadto sa 70 porsiyento sa mosunod nga lima ka tuig, gikan sa kasamtangang 225 ka beds ngadto na sa 700.
Kini nga mga projection maoy nagpakita sa dinaliang panginahanglan sa dugang mga kawani.
Ang pundo alang sa 70 ka posisyon kuhaon gikan sa Personnel Services budget sa CCMC. /