CCMC Class of 1992 nagsaulog sa ika-33 nga reunion sa California

Napuno sa kalipay ug nostalgia ang palibot sa California atol sa 33rd reunion sa CCMC Class of 1992 nga naghiusa pag-usab sa mga alumni gikan sa lainlaing bahin sa North America alang sa tulo ka adlaw nga kasadya, katawa, ug paghinumdom sa ilang mga tuig sa kolehiyo.
Ang mga sakop sa klase nilupad gikan sa Texas, Florida, Los Angeles, Stockton, San Jose, ug bisan pa sa Toronto aron magtigom pag-usab isip usa ka pamilya nga gihugpong sa panahon ug panaghigalaay.
Nagsugod ang panagtigom sa Folsom diin ang mga classmate niabot alang sa usa ka weekend nga puno sa panag-bonding ug estoryahanay bahin sa ilang kinabuhi pagkahuman sa graduation.
Usa sa mga highlight mao ang ilang pagbisita sa Old Sacramento diin ang cobblestone streets ug historic charm isip maoy perfect backdrop sa paghinumdom sa ilang college days.
Gipahimuslan sab sa grupo ang ilang tour sa California State Railroad Museum diin sila nisud-ong sa kaanyag sa kasaysayan sa estado ug ni-share sa ilang kaugalingong mga estorya sa kalampusan ug kabag-ohan sukad sa ilang pag-eskwela sa CCMC.
Sunod niini, niadto sila sa Napa Valley diin ilang gi-enjoy ang usa ka adlaw sa vineyards, ilabina sa Castello di Amorosa, uban sa lamiang bino ug mainiton nga panag-uban.
Taliwala sa katawa, pagsalo sa pagkaon, ug tinuoray nga mga estorya, ang reunion nahimong usa ka simbolo sa padayon nga panaghiusa ug panaghigala nga wala mapapas sa distansya ug panahon.
“This reunion was more than just seeing each other again—it was about celebrating who we’ve become,” matod pa sa usa sa mga organizer.
“Each hug, each story, and every laugh reminded us that CCMC gave us more than a degree—it gave us a family that continues to stand the test of time,” dugang niini.
Sa pagtapos sa tulo ka adlaw nga kasadya, ang mga pahimangno sa panamilit giubanan sa saad nga magkita pag-usab sa 2027 sa Cebu City alang sa ilang ika-35 nga reunion kauban sa uban pang mga classmate ug clinical instructors.
Ang CCMC Class of 1992 nagpabilin nga simbolo sa panaghiusa, propesyonal nga kalampusan, ug tinuod nga panaghigalaay nga usa ka pamatuod nga bisan asa pa sila dad-on sa kinabuhi, buhi gihapon ang espiritu sa ilang alma mater. / PR