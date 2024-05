CCMC contractor: Hain na ang bayad?

Usa sa mga contractor sa wala pa mahuman nga Cebu City Medical Center (CCMC) nireklamo og maayo human gipahibawo sa Cebu City Government nga na-terminate ang kontrata niini niadtong 2023 pa.

Si Catalino Padilla, presidente ug chairman sa C.E Padilla Construction Inc.(Cepci), niingon nga wala silay nadawat nga bayad alang kanila.

Matod niya nga nihangyo siya sa Cebu City nga hatagan sila og supplemental contract ug i-release ang dugay na nilang bayad.

Ang City Government, sa usa ka sulat nga gipirmahan ni Department of Engineering and Public Works (DEPW) head Joel Reston nga pinetsahan og Marso 19, 2024, nipahibawo kang Cepci nga ang ikaduhang construction agreement alang sa CCMC natapos niadtong Hunyo 12, 2023.

Ang Cepci usa sa upat ka mga kontraktor nga nagtrabaho sa bag-ong CCMC building.

Ang Charlz Construction nagtrabaho sa Phase 1.1 sa proyekto, samtang ang Cepci nagtrabaho sa Phase 1 ug 2. Ang Garay Philwide Builders nagtrabaho sa Phase 3, samtang ang M.E. Sicat Construction nagtrabaho sa Phase 4.

Ang orihinal nga kontrata sa Cepci sa Siyudad gisuspenso niadtong Septiyembre 2021 sa panahon ni kanhi mayor Edgardo Labella, samtang nagpaabot sa pag-aprobar sa supplemental contract.

Si Padilla nagkanayon nga niadtong Marso 2023, ang iyang firm giimbitar sa City Government aron hisgutan ang status sa CCMC project ug sulbaron ang mga kabalaka nga nakababag sa pagkompleto sa CCMC construction, lakip na ang panginahanglan sa Phase 2 nga mahuman.

Sa tigom nga gipangulohan ni City Budget Officer Jerone Castillo, si Padilla niingon nga ang iyang kompaniya gimandoan nga ipadayon ang konstruksyon bisan wala ang giaprobahan nga supplemental contract, nga adunay mga kondisyon nga naglakip sa reconciliation sa tanang dugang nga mga trabaho alang sa supplemental contract nga mahuman sulod sa usa ka semana gikan sa nahisgutan nga tigom ug tingob nga bayad nga pagabuhaton alang sa tanang mga buhat nga nahimo sa wala pa ang suspension order.

Samang panahon kini diha nga gibutyag sa Siyudad nga dunay mga epekto nga nakit-an sa ikaupat hangtod sa ikaunom nga andana sa bag-ong CCMC building atol sa imbestigasyon nga gihimo sa independent body nga gipangulohan ni consultant Pericles Dakay, chief executive officer sa Dakay Construction and Development Corp. sa Abril 24, 2023.

Kaniadtong Hulyo, si City Administrator Collin Rosell niingon nga ang Cepci nag-review sa istruktura nga aspeto sa ospital, ug nidugang nga ang pag-ayo gipatuman, lakip ang pagtul-id sa mga depekto sa surface sama sa mga honeycomb ug bug holes.

Si Rosell niingon nga ang Cepci nagsugod sa pag-ayo ug pag-review niini niadtong Abril 2023.

“Unfortunately, none of the foregoing agreements materialized,” matod ni Padilla sa iyang suwat.

Si Padilla nagkanayon nga ang ilang ikawalong billing progress, nga ilang gisumite niadtong Agusto, “giproseso pa.”

Apan, wala niya ipahayag sa iyang sulat kon pila ang ikawalo nga billing.

“In spite of this, we have remained committed and made our part to ensure and deliver what is needed by the City Government to be able to provide all the necessary hospital facilities even if the scopes of work are no longer included in our present contract,” siya niingon. / JJL