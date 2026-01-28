CCMC gibasol sa kamatayon sa masuso

Usa ka inahan ang nipasangil batok sa hospital staff sa Cebu City Medical Center (CCMC) sa giingong pagpabaya nga niresulta sa pagkamatay sa bata nga gikatakda'ng ipakatawo.
Nag-viral sa social media ang post ni Apol Amahan nga nagsaysay nga niadtong Enero 21, 2026, gidala siya sa CCMC aron nga manganak, apan gikinahanglan nga ibalhin sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC).
Nalangay sa referral sa balhinan nga ospital tungod sa iyang kondisyon sa thyroid, giingong naabtan siya og upat ngadto sa lima ka oras og hinuwat nga igo lang gipahibalo nga dili siya maatiman sa CCMC tungod kay way available nga doktor.
Sa dihang nabalhin siya sa VSMMC, kritikal na ang iyang kondisyon hinungdan nga gipaubos sa cesarean section.
Giingnan si Amahan sa mga doktor sa VSMMC nga kon nadali kini sa pag-refer, dako ang purohan nga maluwas pa ang iyang gisabak.
“Kamo ra man sad nag-ingon CCMC nga naa ko’y thyroid? Kay kamo mo’y naggalam nako since four months akong tummy, wa gani ko nireklamo nga kada prenatal nako sa inyoha naa’y bayad. Kay lagi nisalig ko sa inyong hospital,” saysay ni Amahan sa iyang post.
“Kay walay OB on duty pero nag alig-alig gyud cya kay kahibawo sad daw siya mopaanak, naa sa akong referral form ang name sa Dr. nga nipaanak nako unta, dayon ang name sa nurse, so pagkakaron magtigom sa ko ug igong kusog para ipadayon ni,” dugang pa sa pasyente.
Nanawagan si Amahan nga patubagon ang CCMC sa iyang gidangatan ug di siya buot nga mahitabo sab sa ubang mga inahan nga manganak sa maong ospital.
Wa pay opisyal nga pamahayag ang administrasyon sa CCMC labot sa maong pasangil, atol ning pagsulat. / EHP