CCMC gihulagway nga ‘electrical hazard’

Gideklarar nga “very unsafe” ang Cebu City Medical Center (CCMC) base sa nakita sa audit nga adunay dagkong mga kakuwangan sa electrical system niini.
Si Brian Pasilan, usa ka professional electrical engineer ug miyembro sa volunteer electrical audit team, nihimo sa maong assessment atubangan sa Cebu City Council atol sa executive session niadtong Martes, Septiyembre 29, 2026.
Gi-audit sa team ang ospital gikan Agusto hangtod Septiyembre ug nakit-an ang mga kakuwangan nga naglakip sa generator system, synchronizing panel, bus duct, distribution panels, wiring, conduits ug grounding system.
“If I may say honestly, it’s very unsafe as of now,” matod ni Pasilan sa dihang gipangutana ni Councilor Dave Tumulak.
Matod ni Pasilan, wala pa ma-commission ang synchronizing panel, dili pa kompleto ang genset room, ug wala pa ma-install ang mga kable nga mokonektar sa mga generator ngadto sa switchgear.
Dili pa sab kompleto ang bus duct system nga maoy nagdala sa dakong bahin sa electrical load paingon sa mga andana sa ospital. Wala pa sab ma-submit ang mga resulta sa testing, samtang naobserbahan sa audit team ang substandard nga pamaagi sa pag-install ug misalignment.
Matod ni Pasilan, ang gi-aprobahang plano nagtino nga intermediate metallic conduit (IMC) ang gamiton alang sa essential electrical systems, apan kasagaran PVC conduits ang gigamit,
Wala sa’y masaligan nga grounding system ang ospital.
Dili pa operational ang permanenteng generator, hinungdan nga nagsalig ang ospital sa mas gagmay nga temporary units.
Dili sab maisip nga operational ang fire pump tungod kay di pa kompleto ang wiring niini.
Sa mga litrato nga gipakita ngadto sa konseho, makita ang gitawag ni Pasilan nga “spaghetti wiring,” lakip ang mga exposed wire atubangan sa panel boards ug wala mailhing mga wiring sa pipila ka andana.
Si Engineer Pericles Dakay, contractor sa Phase 5, niingon nga nagsugod ang ilang kompanya sa trabaho niadtong Pebrero 12, 2026 ug ilang napanunod ang mga problema sa mechanical, electrical, plumbing ug fire protection systems gikan sa miaging mga phase.
Samtang, gihangyo ni Vice Mayor Tomas Osmeña ang konseho nga ilain ang mga isyu sa accountability gikan sa dinaliang panginahanglan nga mahimong operational ang ospital ug iyang gipasabot ang elevator ug genset isip mga prayoridad.
“We have to make the hospital the hospital at least operational,” matod ni Osmeña nga nipunting nga mahimong molungtad og mga tuig ang mga isyu sa accountability samtang nagpadayon ang pagsalig sa mga pasyente sa maong pasilidad. /