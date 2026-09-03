CCMC nangandam sa pagsaka respiratory illnesses resulta sa polusyon sa hangin

Gipangandaman na sa Cebu City Medical Center (CCMC) ang posibleng pagsaka sa gidaghanon sa mga pasyente nga adunay sakit sa ginhawaan tungod sa dili maayong kalidad sa hangin nga nagpadayon nga nakaapekto sa siyudad.
Matod ni Cebu City Councilor Dave Tumulak nga iyang gisusi ang CCMC aron tan-awon ang kaandam sa ospital sa higayon nga modaghan ang mga pasyente nga adunay problema sa ginhawaan, dala sa transboundary haze.
Matod niya, nagtigom na ang mga doktor sa CCMC niadtong Martes aron hisgutan ang mga pagpangandam human gipaalerto ang ospital nga iandam ang mga pasilidad ug suplay niini.
Sa iyang pagbisita, gipahayag ni Tumulak nga andam ang ospital, uban ang tabang gikan sa Cebu City Health Department nga nagpuno sa suplay sa nebulizers ug uban pang tambal.
Giawhag sab ni Tumulak ang mga barangay health center nga dawaton ang mga residente nga makasinati og sintomas sa ginhawaan ug lagmit nagkinahanglan og nebulization o oxygen.
“Dili diretso pagdala sa hospital,” matod pa ni Tumulak.
Iyang gitambagan ang mga residente nga adunay sintomas nga moadto una sa ilang mga barangay health center aron matabangan nga dili mapuno ang CCMC.
Apan ang mga pasyente nga nakasinati og sakit sa ginhawaan nga adunay komplikasyon kinahanglan nga dad-on sa ospital.
Gipahayag ni Tumulak nga ang CCMC nakatala na og pipila ka ginagmay nga kaso nga posibleng may kalabutan sa dili maayong kalidad sa hangin sugod niadtong Sabado, bisan pa nga ang gidaghanon wala pa nakaabot sa alarming nga level.
Wala siya nakahatag og eksaktong numero apan nag-ingon nga adunay "daghan" nga ingon niana nga kaso sugod sa pagbalhin sa kusog sa habagat niadtong Sabado.
Base sa weather forecast, gipahayag ni Tumulak nga ang kasamtangang takod sa hangin kay posibleng magpadayon hangtod sa Sabado o Domingo.
Nanghinaot siya nga mausab ang hangin sa sunod semana, nga posibleng mamaayo na ang kalidad dinhi sa Metro Cebu.
Sa pagkakaron, gihangyo ni Tumulak ang mga residente nga dili magkompyansa.
Iyang gidasig ang mga tawo nga magsul-ob og N95 mask kung mogawas man gani ug likayan ang outdoor activities samtang nagpadayon nga dili maayo ang kalidad sa hangin.
Partikular nga gihisgutan ni Tumulak ang mga aktibidad sama sa jogging, pickleball, ug tennis, nga kinahanglan unang likayan sa mga residente para sa ilang kaugalingong kaluwasan.
Iyang gitin-aw nga sa kasamtangan wala pa'y executive order nga nagdili sa mga outdoor activity.
Ang City Health Department nagdasig lang sa mga residente nga likayan ang wala'y katuyoan nga outdoor activities, labi na ang mga bata ug uban pang vulnerable nga grupo sama sa mga senior citizen, buntis, ug mga tawo nga adunay asthma o uban pang sakit sa ginhawaan. / CAV