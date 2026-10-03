CCPO: Cebu City nagmalinawon sud sa 48 ka oras

Subling nakatala ang Cebu City Police Office (CCPO) og zero index crime sulod sa 48 oras.
Apan nakasikop sila og 26 ka indibidwal atol sa gipahigayon nga usa ka adlaw nga anti-criminality operations gikan sa alas 6 sa buntag sa Septiyembre 30, 2026, hangtod sa alas 6 sa buntag sa Oktubre 1, 2026.
Sa datos sa CCPO, lakip sa 26 ka mga nadakpan mao ang upat ka tawo nga nalakip sa listahan sa Most Wanted Persons sa Municipal Level tungod sa kaso sa paghupot og ilegal nga drugas.
Gawas niini, gihingusgan sab sa CCPO ang ilang kampanya batok sa ilegal nga drugas diin nakasakmit sila og 125.89 gramos sa gituohang shabu nga dunay gibanabanang balor nga P856,052.
Nalakip sa maong operasyon ang pagkasikop sa usa ka High-Value Individual (HVI) atol sa buy-bust nga gihimo sa Mabolo Police Station, diin nasakmit ang 120 gramos nga shabu.
Nakasakmit sab ang kapulisan og tulo ka armas.
Gipasigarbo sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga sulod sa duha ka adlaw, walay natala nga mga insidente sa index crimes sama sa murder, homicide, physical injuries, rape, robbery, theft, carnapping ug uban pang mga complex crimes.
Matod ni Police Colonel Ricky Sumalde, hepe sa CCPO, kini nga kalampusan nagpakita sa kaepektibo sa mga programa sa kapulisan sama sa police visibility, operational readiness ug ang community-focused law enforcement efforts.
Iyang gidayeg ang iyang mga sakop tungod sa padayon nga pagkamabinantayon ug paghingusog sa proteksyon sa komunidad aron makab-ot ang kahusay ug kalinaw. / AYB