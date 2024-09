CCPO gibansay pinaagi sa Simulation Exercise

Abi og tulis, usa lang ka Simulation Exercise ang gihimo sa Cebu City Police Office (CCPO) niadtong Huwebes, Septiyembre 12, 2024 sa dihang kalit gisulod sa upat ka mga armadong tawo sakay sa duha ka motor ang pawnshop nga nahimutang sa Barangay Kalubihan, Dakbayan sa Sugbo.

Sa mga wala mahibawo, nakuratan sa dihang usa ka nagpaka aron ingnon nga tulisan ang mideklarar nga tulis.

Sud lang sa pila ka segundo , nakasibat ang mga suspetsado dala ang ilang mga tinulis sulod sa pawnshop.

Kabahin sa maong drill, human makadawat og impormasyon ang CCPO nga dunay nahitabong tulis dali nga gimandoan ni Police Colonel Antonietto Cañete ang tanang police station nga molusad og Oplan Universe alang sa mas paspas nga pagsikop sa mga suspetsado.

Pinaagi sa simulation exercise masuta kon unsa ka alerto ang kapulisan sa Siyudad sa Sugbo sa pagtubag kon adunay krimen sama sa pagpanulis nga mahitabo.

Matod ni Cañete nga malampuson ang maong simulation exercise dinhi masayran kon unsay angayan nga palambuon sa habig sa kapulisan ug sa ilang mga stakeholders sama sa mga establishments.

“Our purpose is to acquaint our people as well as yung mga stakeholders natin and yung mga owners ng mga jewelries and other banking institution to know also their part during may mga insidente simbako lang,” matod ni Cañete.

Giangkon ni Cañete nga adunay angay pang himuon o i-improve apan dili ra kini dako nga isyu nga ila ra nga masulbad ug kinahanglan nga duna silay himuon nga regular simulation exercise aron sa sunod ila na nga maperpekto.

Matod niya nga ning nagkaduol na ang Pasko, Bag-ong Tuig ug ang dako nga kalihukan nga mao ang Sinulog kinahanglan nga sila alerto kanunay aron dili subli nga malutsan sa mga criminal.

Kahinumdoman nga niadtong nakalabay nga buwan, duha ka jewelry stores sa dalan Calderon Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo ang gitulis diin kapin sa P10 Million nga balor sa mga alahas ang nakuha.

Nadakpan hinuon nila ang drayber sa getaway vehicle lakip na ang ubang kauban niini nga apil sa pagpanulis.

Dili makatugot si Cañete nga masubli na usab ang pagpanulis sa Dakbayan sa Sugbo nga tungod ani kinahanglan sila nga mangandam. / AYB