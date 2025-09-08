CCPO gihatagan og 18 ka helmets

Nidonar og 18 ka branded nga helmet ang usa ka social media influencer nga taga kaulohan ug Chief Executive Officer (CEO) sa usa ka kompanya ngadto sa kapulisan sa Siyudad sa Sugbo sa Lu-nes, Septiyembre 8, 2025.
Si Mr. Michael Buce, ang CEO sa Team Graphitee ug tag-iya sa EVO Helmet Philippines uban sa mga inila nga mga motor vlogger personal nga mibisita sa buhatan sa Cebu City Police Office (CCPO) aron itunol ang mga brand new nga helmet.
Ang maong mga helmet ihatag sa mga personnel sa Tactical Motorcycle Riding Unit (TMRU) sa CCPO aron mahulipan na ang karaan na nga mga helmet sa maong mga polis.
Matod ni Buce nga milibot sila sa tibuok isla sa Sugbo isip kabahin sa ilang pag promote sa turismo sa Pilipinas aron mapakita sa social media ang mga nindot nga talan-awon sa Sugbo.
Gipasalamatan ni Police Colonel Enrico Figueroa ang maong negosyante ug social media influencer tungod kay daku na kaayo kining tabang sa kapulisan sa ilang trabaho.
Giangkon ni Figueroa nga halos tanan nga mga polis nga nadestino sa TMRU daan na ang ilang gigamit nga helmet ug peligro kini kung maka sugat sila og disgrasya sa karsada.
"Nagpasalamat tayo sa kanya dahil nabigyan nya ng pansin ang ating kapulisan na may pangangailangan sa simpleng bagay kagaya ng helmet, yan ay malaking tulong sa ating mga kapulisan sa kanilang pang araw-araw na pagtupad sa tungkulin," matod ni Figuero. / AYB