CCPO, Grab, Move It milusad og outreach drive alang sa kabataan

Naghiusa ang Cebu City Police Office (CCPO), Grab, ug Move It sa usa ka community engagement ug outreach campaign sa Purok 8 Gymnasium, Barangay Kamputhaw niadtong Huwebes, Oktubre 8.
Tuyo niini nga matabangan ang kabataan, makahatag og suporta sa komunidad, ug mapalig-on ang pakigbatok sa krimen.
Pinaagi sa pakigtambayayong sa City Community Affairs and Development Unit (CCADU) ubos ni Police Major Marvin B. Fegarido, ang maong inisyatiba naglantaw nga mapalapdan ang edukasyon, panginahanglan sa panglawas sa kabataan, ug mapaduol ang kapulisan sa mga residente.
Suma sa CCPO ug sa mga opisyal sa Barangay Kamputhaw nga gipangulohan ni Kapitan Jessica Cadungog, dakong tabang ang suporta sa pribadong sektor aron matubag ang panginahanglan sa mga pamilya ug mapatuman ang kalambuan sa barangay.
Gawas sa paghatag og suporta sa youth welfare, gipalig-on usab sa Abellana Police Station 2 ug Cebu City Government ang kampanya batok sa ilegal nga drugas ug kriminalidad pinaagi sa koordinasyon sa mga residente. Gitakda nga ipadayon ang samang mga outreach program sa ubang mga barangay sa dakbayan. / ABC