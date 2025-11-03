CCPO: Hapsay ra ang Kalag-Kalag

Walay mga insidente nga natala ang kapulisan sa Siyudad sa Sugbo atol sa adlaw sa mga Santos ug Kalag niadtong Nobiyembre 1 ug 2, 2025.
Matod ni Police Captain Charisma Gonzales, ang information officer sa Cebu City Police Office (CCPO), nga wala sila makatala og krimen sa duha ka adlaw nga kalihukan.
Base sa monitoring sa matag sector nga nagbantay sa mga dagkong sam-ang sa siyudad, nakatala sila og kapin sa 21,000 ka mga tawo nga nibisita sa ilang mga mahal sa kinabuhi sa Nobiyembre 1, 2025, apan nisaka kini pagka petsa 2 ngadto sa kapin sa 24 mil.
Sa matag sam-ang, dunay mga mahait nga butang nga nasakmit ang mga police personnel sa gate lakip na ang mga ilimnon nga makahubog.
Mipasabot si Gonzales nga dili hinuon daghan ang nakompiska sa mga polis tungod kay nasayod na ang publiko nga hugot kini nga gidili.
Gipasalamatan sa kapulisan ang force multipliers nga niabag kanila sa paghatag sa seguridad sama sa mga barangay tanod ug ubang grupo nga bisan walay suweldo niserbisyo alang sa kahusay ug kalinaw sa dakbayan.
Personal nga nisusi ang hepe sa CCPO nga si Police Colonel Enrico Figueroa sa mga dagkong sementeryo aron ma-supervise ang deployment sa iyang mga tawo.
Nakadayeg si Figueroa tungod kay han-ay ang gipatuman nga seguridad sa iyang mga sakop uban sa management sa mga sementeryo. / AYB