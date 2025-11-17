CCPO hatagan og electric patrol cars sa dakbayan

Nibisita sa buhatan ni Cebu City Mayor Nestor Archival Lunes sa buntag, Nobiyembre 17, 2025, ang bag-ong gitudlo nga hepe sa Cebu City Police Office nga usa ka Sugboanon nga si Police Colonel George Ylanan aron mo-courtesy call niini.
Matod ni Ylanan nga gihangop siya sa mayor, gani gipasaligan siya niini nga mohatag sa iyang full support sa kapulisan sa Siyudad sa Sugbo.
Tungod ani, dunay naaprobahan nga pundo ang konseho sa siyudad nga mobalor sa P12 milyunes para ipalit og walo ka sakyanan.
Gusto sa mayor nga electric car ang ihatag nga sakyanan nga himuong patrol car ug moabot kini sa dili pa ang pasko.
“Kay approved na man siya sa council i-bidding na lang siya, ang instruction niya nga electric car,” matod ni Ylanan.
Gawas sa mga sakyanan, nipasalig sab si Mayor Archival nga dugangan niini ang gasoline allocation sa CCPO basta ila lang mapasabot kon giunsa kini paggamit.
Gipasaligan ni Ylanan ang mayor nga dili makawang ang gihatag nga suporta sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo.
Kon duna may krimen nga dili mapugngan iyang paningkamotan nga masulbad kini sa labing dali nga panahon.
Lakip sa iyang gipasalig nga kutob sa iyang mahimo, himuon niyang labing luwas nga puy-an ang Dakbayan sa Sugbo gikan sa mga kriminal.
Si Ylanan lumad nga taga Dakbayan sa Sugbo nga sakop sa Philippine National Police Academy class of 2002. / AYB