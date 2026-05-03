CCPO: Lihok protesta sa Labor Day, hapsay ra

Gihulagway sa Cebu City Police Office nga hapsay ug malinawon ang gihimong lihok protesta sa mga progresibong grupo atol sa adlaw sa mga mamumuo niadtong Mayo 1, 2026.
Sa gihimong consolidated reports gikan sa mga personnel nga gideploy sa kadalanan aron mohatag og seguridad sa mga kalihukan sa Labor Day nga gilusad sa dalan Colon ug Fuente Osmeña Rotunda, wala ra makamugna og kasamok ang mga militanteng pundok.
Gibana-bana sa kapulisan nga moabot sa dul-an 1,000 ka mga tawo ang nisalmot sa martsa protesta gikan sa Fuente paingon sa Colon ug pagka alas 12:15 sa udto malinawon ra kini nga nanguli ug wala ray insidente nga natala. Ang rally nakasentro sa katungod sa mga mamumuo lakip na ang pag-awhag sa gobyerno nga isaka ang sweldo sa tanang trabahante ug seguridad sa trabaho.
Sa tibuok kalihukan, wala ra makatala ang kapulisan og bisan unsa nga krimen ug kini nagpakita kung unsa ka mahinungdanon ang kooperasyon tali sa mga tinugyanan sa balaod ug sa mga raliyesta. Gidayeg ni Police Colonel George Ylanan, hepe sa Cebu City Police Office, ang iyang mga sakop sa pagpatuman sa kahusay ug kalinaw. Lakip sa gipasalamatan ni Ylanan ang ubang mga stakeholder nga miabag nga mahinong hapsay ang maong kalihukan. / AYB