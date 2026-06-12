CCPO: Malinawon ang Independence Day rally

Gihulagway sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo nga hapsay ug malinawon ra ang gilusad nga lihok protesta sa mga militanteng pundok atol sa paghandom sa ika-128 nga kasaulogan sa Independence Day sa Biyernes, Hunyo 12, 2026.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodulf Oriol, ang deputy city director for administration sa Cebu City Police Office (CCPO), nga buntag pa lang nag-monitor na sila sa tibuok dakbayan alang sa himuong martsa protesta sa pundok sa mga progresibong grupo.
Sigun sa ilang monitoring, moabot sa 70 ka sakop sa mga militanteng pundok ang nag-rally sa dalan Colon nga nagsugod sa alas 10 sa buntag ug malinawon ning natapos pagka alas 11:15.
Gidugang ni Oriol nga nipakatap sila og mga personnel sa Mobile Patrol Unit, Carbon Police Station 5 ug sa Traffic Enforcement Unit (TEU) aron masiguro nga way motumaw nga kagubot atol sa maong kalihukan.
Niabag usab ang TEU sa Cebu City Transportation Office pag-man sa dagan sa trapiko sa downtown area.
“Malinawon ra sad nuon Sir, wala ray kasamok nga nahitabo. Naa ra sad ta gi-deploy na personnel sa MPU, gikan sa Station 5 para security, TEU ug CTTO para sa traffic flow,” matod ni Oriol.
Gipangayoan usab sa CCPO headquarters ang tanang police stations sa dakbayan og situationer report sa ilang tagsa-tagsa ka hurisdiksyon ug nasuta nga walay insidente o kaha emergency nga natala.
Una na nga naka full alert ang kapulisan sa Centtral Visayas sukad pa sa Huwebes aron pagsiguro nga walay motumaw nga kagubot atol sa kasaulogan sa 128th Independence Day.
Giangkon hinuon ni Oriol nga lahi ang raliyesta sa dakbayan sa Sugbo nga mosunod ra sa lagda nga gipatuman sa kapulisan itandi sa ubang lugar sa nasud nga mga bayolente. / AYB