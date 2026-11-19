Giawhag sa Cebu City Police Office (CCPO) ang tag-iya sa video nga nikatap sa social media—nga nagpakita sa usa ka polis nga naggunit sa iyang armas atol sa tensiyon sa lihok protesta sa mga tinun-an ug mga aktibista—nga ipakita ang tibuok clip ug dili lang ang tipik niini.
Matod sa CCPO nga walay permit ang maong protesta, diin ang mga raliyesta nagsunog og effigy niadtong Lunes sa udto, Nobiyembre 16, 2026, atol sa gipahigayon nga Association of Southeast Asian Nations (Asean) Summit sa kaulohan.
Tumong sa maong panawagan nga makuha ang tibuok konteksto sa panghitabo, matino ang aktwal nga gihimo sa maong polis, ug masusi ang ubang sirkumstansya may kalabutan sa insidente. Giklaro sa CCPO nga ubos sa 2021 Revised Police Operational Procedures, gidid-an ang tanang sakop sa Civil Disturbance Management (CDM) contingent sa pagdala og armas. Matod pa, dili armado ang CDM ug taming lamang ang ilang dala nga walay batuta, subay sa ilang pagsunod sa Batas Pambansa (BP) 880 o The Public Assembly Act of 1985.
Apan giangkon sa CCPO nga adunay kapulisan nga sakop sa security team nga nagdala og armas nga gipahimutang sa gilay-on nga mga 100 metros gikan sa mga nagprotesta.
Ang mandato sa maong security team mao ang paghatag og tactical support kon mag-atubang na og kakuyaw o pisikal nga pagpangatake ang CDM contingent gikan sa mga raliyesta.
Dugang pa nila, pinasubay kini sa Revised Police Operational Procedures ug BP 880.
Samtang, gipahibawo sa CCPO nga ilang ipadayon ang pagpasaka og kaso batok sa mga indibidwal nga nakaingon sa kasamok sa protesta, nagsunog og effigy sa dalan, ug niatake sa mga polis. / AYB