CCPO midaog sa Drone Piloting Skills Challenge
Gihangop ni Cebu City Police Office (CCPO) Director Colonel Enrico Figueroa nga sila ang nahimong mananaog sa Drone Piloting Skills Challenge nga gipasiugdahan sa Police Regional Office 7 niadtong Huwebes, Septiyembre 11, 2025.
Matod ni Figueroa nga ila na kining gilauman gumikan kay subsob ang ilang pagbansay-bansay sa paggamit og drone.
Dunay unit ang CCPO nga maoy nag-operate sa ilang drone nga gitawag og Drone Squadron nga naglangkob sa mga personnel gikan sa 13 ka police stations.
Matag semana magbansay sila kon unsaon pag-maneuver sa obstacles nga gimontar sa CCPO ground.
Gihulagway ni Figueroa nga mahinungdanon kaayo sa ilang trabaho ang drone tungod kay dali na man lang ang pagtultol kon asa nidagan ang mga suspetsado human sa krimen.
Dako sab kini og matabang sa ilang surveillance ug pag-aninaw kon mameligro ba ang kinabuhi sa mga polis nga molusad og manhunt ope-ration.
“Napakaimportante po kaya kailangan talaga sa direktiba po ng ating regional director Police Brigadier General Redrico Maranan na dapat ang mga drone squadron natin trained talaga at sanay sila sa mga situation hindi pangkaraniwang ginagawa ng mga drone.
“Yung mga obstacles na yan ay may mga purpose yan,” matod ni Figueroa.
Giangkon ni Figueroa nga ang 13 ka police stations ug special unit duna nay tag usa ka drone gadget apan kuwang pa kini.
Matod niya nga nagkinahanglan sila karon niadtong mga dagko og power nga drone nga magdugay sa kahanginan ug kadtong maka-detect og plate number sa mga sakyanan lakip na ang pag-ila sa mga tawo nga makita sa video.
Subay niini, nag-request na sila sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ug nanghinaot nga mahatagan sila niini alang sa pagpalambo sa ilang kampanya sa anti-criminality. / AYB