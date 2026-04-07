CCPO mihatag og awards sa best police station, officers

Gipasidunggan sa Cebu City Police Office (CCPO) ang mga labing maayo nilang unit ug personnel atol sa kasaulogan sa PNP Day 2026 niadtong Lunes, Abril 6.
Nag-una sa listahan sa mga gipasidunggan ang Sawang Calero Police Station 6 human kini mapili nga Best Police Station sa tibuok Dakbayan sa Sugbo.
Gawas sa maong unit, giila sab ang talagsaong serbisyo sa mosunod nga mga opisyal ug personnel.
Best Junior Police Commissioned Officers:
PLtCol Ferdinand Casiano (Hepe, City Mobile Force Company) – sa Administration
PLtCol Jerrold Jake Manguerra (Hepe, City Intelligence Unit) – sa Operation
Best Senior Police Non-Commissioned Officers (PNCO):
PMSgt Albert Sedon – sa Administration
PMSgt Mark Jason Plando – sa Operation
Best Junior PNCO:
PSSgt Sheila Mae Sumugat – sa Administration
PCpl Joselito Saavedra – sa Operation
Non-Uniformed Personnel (NUP):
NUP Jessie Ogao-Ogao – Best NUP Non-Supervisory Level
Ang maong kasaulogan gitambungan ni Atty. Maximo Lasaca I, ang Regional Director sa National Police Commission (Napolcom) 7, isip pinasidunggang dinapit.
Sa iyang mensahe, gidayeg ni Lasaca ang kapulisan tungod sa gipakita niining pagkapropesyonal sa trabaho.
Matod niya, mas taas ang moral sa mga personnel karon tungod sa pagsaka sa ilang mga benepisyo, sama sa allowance, bonus, ug base pay.
Gibutyag ni Lasaca nga giaprobahan sa Kongreso ang P308.4 bilyunes nga budget alang sa Department of the Interior and Local Government (DILG) karong tuiga, ang ikatulo sa mga departamento nga adunay labing dako nga pundo sa gobiyerno.
Sa maong kantidad, moabot sa P8.4 bilyunes ang gigahin alang sa Philippine National Police (PNP) aron gamiton sa pagpalambo sa mga kahimanan ug uban pang panginahanglanon sa kapulisan sa nasod. / AYB