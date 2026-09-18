CCPO milusad sa unang Nightwatch Aggressive Patrol Operation, 11 sikop

Moabot sa 11 ka mga suspetsado ang nangadakpan sa gilusad nga labing unang Nightwatch Aggressive Patrol Operation nga gipahigayon gikan sa alas 9:00 sa gabii hangtod sa alas 12 sa tungang gabii, Huwebes, Septiyembre 17, 2026.
Nangulo sa Nightwatch Aggressive Patrol Operation ang hepe sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Ricky Sumalde uban sa iyang duha ka deputy nga silang Police Lieutenant Colonel Franco Rodulf Oriol ug Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare.
Ang mga unit sa kapulisan nga nilusad sa operasyon mao ang Sawang Calero Police Station, Cebu City Mobile Force Company, Special Weapons and Tactics, City Intelligence Unit, City Investigation and Detective Management Unit, ug ang City Drug Enforcement Unit.
Tulo ka mga barangay ang gipunting sa CCPO nga mao ang Sawang Calero, Calamba ug ang Suba nga usa sa dunay taas ang krimen nga matala matag semana.
Atol sa operasyon, gipatuman sa kapulisan ang search warrant implementation, Oplan Bulabog, Oplan Galugad, Oplan Bakal/Sita, police visibility, ug pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa.
Sa datos nga gipahibawo sa CCPO, nakasikop sila og 11 ka mga suspetsado diin usa niini gisilbihan og search warrant tungod sa paghupot .38 nga pistola, 5 nagsugal, 4 tungod sa ilegal nga drugas, ug laing usa naaktuhan nga nagdala og armas.
Samtang sa paghingusog sa ordinansa sa Dakbayan sa Sugbo, nakasikop sila og 5 ka tawo nga nag-inom sa pampublikong lugar, naka-rescue og 3 ka menor de edad nga nakalapas sa curfew, nakasita og 7 nga naghukas-hukas sa publikong lugar, ug nakaisyu og Temporary Operators Permit sa 12 ka drayber.
Matod ni Sumalde nga ila na nga kanunayon ang operasyon panahon sa kagabhion. /AYB