CCPO mipahugot sa seguridad sa pag-abli sa klase

Hugot nga seguridad ang ipatuman sa Cebu City Police Office sa pag-abli og balik sa eskuwela karong Lunes, Hunyo 8, 2026 sa tanang pampublikong mga tunghaan sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang CCPO niila na sa dagkong mga tunghaan nga pagatutokan sa daghang police personnel tungod sa pagpangabot sa bag-ong mga tinun-an sa elementarya ug sa sekondarya aron paghatag og seguridad sa mga tinun-an ug mga magtutudlo.
Kapin sa 100 ka police personnel ang ipakatap sa CCPO sa duol sa mga tunghaan, nag-unang kadalanan, pedestrian crossing, terminal ug ubang mga dapit aron mapatuman ang kahusay ug kalinaw.
Gimando ni Police Colonel George Ylanan, hepe sa kapulisan sa Siyudad sa Sugbo, sa iyang mga personnel nga gi-deploy nga gawas sa paghatag sa seguridad, giyahan usab ang mga manakayay kon asa mosakay nga luwas ug ilang palambuon ang police visibility.
Ang CCPO nakig-alayon usab sa Cebu City Transportation Office ug ubang mga ahensya sa gobiyerno aron pagtubag sa problema sa trapiko, public safety, emergency response, ug crime prevention.
Gawas sa mga polis, moabag usab ang ubang law enforcement partners, force multipliers, traffic personnel, barangay officials ug volunteers aron hapsay ug malinawon ang unang semana sa pag-abli sa klase. Matod ni Ylanan nga ang ilang nag-unang gitutokan mao ang seguridad sa mga tinun-an ug mga magtutudlo ug iyang gihatagan og gibug-aton ang pagkamahinungdanon sa police visibility, inter-agency coordination ug community cooperation aron pagsiguro sa seguridad sa mga tunghaan. / AYB