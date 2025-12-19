CCPO misusi sa gipamaligya’ng pabuto sa SRP

Ning nagkaduol na ang Pasko ug ang pagsugat sa Bag-ong Tuig, gipangandaman pag-ayo sa kapulisan sa Siyudad sa Sugbo nga walay mabiktima sa mga pabuto.
Tungod niini, nihimo og surprise inspection ang hepe sa Cebu City Police Office (CCPO) nga si Police Colonel George Ylanan uban sa mga personnel sa Regional Civil Security Unit 7 ug Bureau of Fire Protection sa Biyernes sa udto, Disyembre 19, 2025, sa South Road Properties nga maoy designated area nga makabaligya og pabuto.
Tuyo sa inspeksiyon aron masuta kon nisunod ba sa lagda ug kompleto sa mga permit gikan sa mga ahensiya sa gobiyerno ang mga manindahay sa mga pabuto.
Gibutyag hinuon ni Ylanan nga pulos nisunod sa balaod ang mga nagnegosyo sa pabuto gawas lang sa paghikalimot nga i-plastar ang ilang mga permit.
Dugang ni Ylanan nga usa sa ilang gisusi kon wala ba mamaligya og mga imported nga mga pabuto ang mga manindahay sa SRP ug nasuta nga pulos ginama sa Pilipinas ang ilang gipang-display.
Ang mga gidili nga mga pabuto ug pyrotechnics devices mao ang: Watusi, Popop, Plapla, Piccolo, 5 star, Giant Bawang, Giant Whistle Bomb, Atomic Bomb, Large Size Judas Belt, Super Lolo, Goodbye Bading, Lolo Thunder, Bin Ladin, Boga, Kwiton, Pillbox, Kabase, Super Yolanda, Hello Colombia, Tuna, GPH Nuclear, Special Goodbye Chismosa, Kingkong, Dark Brown, Atomic Triangle, Goodbye Delima, Mother Rockets, Goodbye Napoles, Goodbye Philippines ug Coke in Can.
Nibahad si Ylanan nga kon dunay mamaligya og pabuto sa gawas sa designated display area nga mao ang SRP,ila gyud kini nga imbarguhon. / AYB