CCPO mo-roving sab sud sa mga campus

Pahugtan sa Cebu City Police Office (CCPO) ang seguridad sa mga tunghaan pinaagi sa usa ka bag-ong programa.
Samtang natala ang dakong pag-ubos sa gidaghanon sa krimen sa mga tulonghaan.
Gipahibalo ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, Deputy City Director for Operations sa CCPO, ang pagpatuman sa programa nga “Random Roaming of Schools (RRS).”
Sumala ni Pelare, dili lang magbantay sa gawas ang mga polis kondiili mosulod mismo sa mga campus aron makig-istorya sa mga tagdumala, magtutudlo, ug mga estudyante.
“Gikinahanglan namo ang atong mga personnel sa kapulisan nga tinuod nga makig-istorya sa mga prinsipal ug mga magtutudlo nga gitugyanan. Aduna kitay konsepto sa RRS o random roaming of schools. Human makig-istorya sa mga prinsipal, kinahanglan silang moadto sa tagsa-tagsa ka mga lawak ug makig-istorya sa mga estudyante. Dayon magpabilin sila didto alang sa presensya sa kapulisan, ug kon mobalhin na sila sa ilang orihinal nga mga dapit sa pagpamatrolya, ipadayon nila ang komunikasyon uban sa magtutudlo nga gitugyanan sa seguridad aron kon adunay mga isyu sa seguridad bisan kanus-a, makatambong sila dayon sa mga tunghaan,” dugang
pa niya.
Adunay 184 ka tunghaan ang gilista sa CCPO sa tibuok dakbayan sa Sugbo, 93 niini ang pampubliko ug 91 ang pribado.
Bag-o lang nagpagawas ang CCPO og kapin 100 ka opisyal, lakip na ang foot patrol, mobile units, ug Tactical Urban Mobile Response Unit (Tumaru) aron magbantay sa 69 ka pribadong tunghaan samtang nag-wellness break ang mga pampublikong eskwelahan.
Ang maong lakang gihimo taliwala sa padayong pag-ubos sa kaso sa krimen sa dakbayan. Gipatuman ang maong estratehiya sa pagdumala ni CCPO City Director Police Colonel Antonietto Cañete subay sa mga prayoridad nga programa sa PNP Regional Director.
Nihangyo sab si Pelare sa publiko nga magmatngon ug motaho sa bisan unsang kadudadudang lihok. /ABC