CCPO mohimo og adjustments sa seguridad alang sa Pasko

Mohimo og adjustments ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa pagpatuman sa seguridad subay sa pagsugod na sa mga programa nga may kalabutan ang pagsaulog sa Pasko.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Maria Theresa Macatangay, deputy city director for operation sa Cebu City Police Office (CCPO), nga sa Disyembre 1, 2024 duna nay mga programa nga pasiugdahan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo.

Sa maong panahon napanglantawan ni Macatangay nga daghan sa mga tawo ang magdasok sa mga dagkong tindahan aron mamalit sa ilang mga regalo tungod kay nakadawat na og mga bonus nga tungod ani angayan nga isaka nila ang ilang pagpatuman sa seguridad aron malikay sa krimen ang publiko.

Giila na usab nila ang financial institutions nga angayan nga bantayan sama sa mga bangko, ATM, money courier lakip na sa mga dapit nga mag-atang ang mga tawo aron mosakay og jeep.

"So we will be putting heavy attention on areas were naay financial transactions.." matod ni Macatangay.

Nangandam na usab ang Cebu City Police Office sa mga relihiyosong kalihukan sa simbahang Katoliko sama sa Simbang Gabi nga magsugod sa Disyembre 16, 2024.

Giila na nila ang mga dagkong Parokya nga dunay Simbang gabi diin magbutang sila og mga police assistance desk uban sa mga force multipliers sama sa mga barangay ta­nod, Bureau of Fire, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ug uban pa nga force multipliers.

"Sa period nga naa puy mga religious activities like Simbang Gabi, we will also be providing police visibility in these areas," dugang niya.

Ila usab nga gipanglantawan nga modagsa ang mga langyaw ug lokal nga turista .

Gitinguha sa kapulisan nga dili mosaka ang krimen sa siyudad atol sa maong panahon pinaagi sa daghang mga police personnel sa karsada. / AYB