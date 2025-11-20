CCPO mopahigayon og ‘Dagan Bayanihan’ fun run

Mopasiugda ang advisory council sa Cebu City Police Office (CCPO) og run for a cause nga gitawag og "Dagan Bayanihan" karong Nobiyembre 29, 2025, sa Cebu Business Park.
Ang maong lumba adunay tulo ka kategoriya nga mao ang 12-kilometer, 8K ug 4K. Ang mohandle sa technical nga aspeto sa maong lumba ang Coco Running ni Joel Juarez.
Matod ni Marlinda Angbetic Tan, ang chairperson sa Cebu City Advisory Group for Police Transformation and Development, nga ang kita sa maong fun run ipatiwas sa gitukod nga command center nga naa nahimutang sa roof top sa kampo sa CCPO.
Tinguha nila nga makatigom og igong kantidad sa maong fund-raising nga kalihukan ug makapalit og state of the art nga pasilidad alang sa pagpalambo sa panerbisyo sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo.
Ang registration fee sa 12K kay P1,000, sa 8K kay P800, samtang sa 4K kay P600 lakip na niini ang race bib, event shirt, finisher medal ug raffle ticket.
Giagni sa kapulisan ang mga mahiligon og dagan nga mosalmot sa Dagan Bayanihan tungod kay dili lang sila makapalagsik sa ilang lawas makatabang pa sila sa proyekto nga idapat sa kita niini nga mao ang pag tukod og command center sa CCPO. / AYB