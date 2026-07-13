CCPO mopahigayon og hiniusang operasyon batok kamote riders sa Transcentral Highway

Molusad og hiniusang operasyon ang kapulisan sa Siyudad sa Sugbo sa Transcentral Highway human mamatikdi nga namalik na sab sa pag-istambay ug paggara-gara ang mga rider sa Red Cliff sa Barangay Taptap.
Niadtong Dominggo sa udto, Hulyo 12, 2026, usa ka rider ang nakalas human nibangga sa gikasugat niini nga sakyanan.
Matod ni Police Lt. Col. Franco Rodulf Oriol, ang deputy city director for administration sa Cebu City Police Office (CCPO), nga makig-alayon sila sa Traffic Enforcement Unit (TEU), Highway Patrol Group (HPG) 7, Land Transportation Office(LTO), ug sa Cebu City Transportation Office (CCTO)sa paglusad og operasyon.
Hugot nila nga ipatuman ang noise ordinance sa dakbayan sa maong dapit tungod sa reklamo nga ilang nadawat gikan sa mga residente mahitungod sa kasaba sa mga motorsiklo nga nigamit og modified muffler.
“Sa pagkakaron nakig-alayon na ang Cebu City Police Office sa TEU, ug inubanan sa sakop sa CCTO, HPG, ug LTO 7 aron magpahigayon og hiniusang operasyon didtong dapita against sa mga sakyanan ilabi na sa illegal muffler,” matod ni Oriol.
Usa sa tumong sa hiniusang operasyon aron malikayan ang kinabuhi nga makalas tungod sa disgrasya nga binuhatan sa kamote riders.
Gawas niini, nidaghan na sab ang reklamo nga ilang nadawat gikan sa mga residente sa TCH nga madisturbo ang ilang pagkatulog panahon sa kagabhion tungod sa kasaba sa tambutso sa mga motorsiklo nga moagi.
Kahinumdoman nga niadtong Dominggo sa alas 12:20 sa udto nabangga ang usa ka Yamaha NMAX sa usa ka Toyota Hilux. Ang driver sa motorsiklo nga si Jigger Teledorio Jayme, 27, taga Barangay Pundol, Lungsod sa Balamban gideklarang dead on arrival sa tambalanan. / AYB