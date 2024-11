CCPO motuman sa legal nga mando, Rama ‘mobalik’ sa Cebu City Hall

Magpadayon ang pagbantay sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa sulod ug gawas sa Cebu City Hall human sa nahitabong kasamok sa milabayng semana.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Maria Theresa Macatangay, deputy city director for operation sa Cebu City Police Office nga ang tumong sa presensiya sa mga polis sa maong dapit mao ang pagpatuman sa kahusay ug kalinaw.

Sa tinguha nga dili mabalda ang serbisyo ngadto sa publiko ilabi na niadtong adunay tuyo o transaksiyon sa city hall.

Dunay mikatap nga impormasyon nga nagpadala og suwat ang na-dismiss nga mayor sa siyudad Michael Rama ngadto sa Ombudsman nga nagpahibawo nga napupos na ang unom ka buwan niya nga suspension ug kinahanglan na siya nga mobalik sa trabaho.

Apan alang kang Macatangay nga ilang sundon kung dunay ipagawas nga legal orders gikan sa ahensiya sama sa Department of Interior and Local Government nga magpahibawo nga makabalik na sa iyang buhatan sa city hall si Rama.

Giklaro niya nga kung wala ni nga kamanduan ilang barugan ang ilang mandato ug samtang wala pa kini nga order gikan sa DILG magpadayon ang presensya sa mga polis sa gawas ug sulod sa Cebu City Hall.

“We will abide with the appropriate agency’s directive and with a corresponding legal document no showing any persons authority to assume post or whatever post herein City Hall, until and unless we will be guided by such authority ...” matod ni Macatangay.

Hugot usab nila nga ipatuman ang no permit no rally policy kung dunay milusad nga protesta sa gawas sa City Hall.

Niadtong biyernes nahimong tensyonado ang city hall human nga nagbarikada ang mga kaalyado ni Rama ug mipugos sa pagbalik sa iyang trabaho ang kanhi City Administrator nga si Collin Rosell apan giposasan sa mga polis sa kasong usurpation of authority. / AYB