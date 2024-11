CCPO naagpabiling alerto tungod sa nagkaduol nga Pasko

Human nga nagmalampuson ang kapulisan sa paghatag sa seguridad atol sa pag obserbar sa adlaw sa mga Santos ug Kalag niadtong Nobiyembre 1 ug 2 nangandam na usab sila sa dagkong kalihukan sa Pasko.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Maria Theresa Macatangay deputy city director for operation sa Cebu City Police Office atol sa interview sa media sa Martes, Nobiyembre 5, 2024, nga sa hinapos ning buwana magsugod na ang mga programa sa Dakbayan sa Sugbo alang kalihukan sa Pasko.

Subay niini nangandam na usab ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ug duna na silay mga programa nga naka han-ay alang sa pag pakatap sa ilang mga personnel sa mga lugar nga adunay mga kalihukan.

Dili sila mokumpyansa tungod kay ang Siyudad sa Sugbo maoy suroyanan sa mga lokal ug langyaw nga mga bisita.

"All these thing are taking all together in preparation of our security measures that will be put in place," matod ni Macatangay.

Dugang ni Macatangay nga kon magkaduol na ang buwan sa Disyembre, modagsa ang mga tawo sa mga dagkong tindahan tungod sa madawat niini nga bonus gikan sa ilang gialagaran nga kompanya.

Gumikan niini ilang gipanglantawan nga mosaka ang kaso sa kawat og uban pa nga maoy hinungdan nga dunay himuon nga awareness program ang CCPO aron masayod ang publiko unsay angayan nga buhaton aron dili sila mabiktima sa mga kawatan.

Samtang nagkaduol ang Pasko, naobserbahan nga mo­saka ang mga ginagmay nga krimen nunot sa kasaulogan.

Gipaalerto usab nila ang ilang intelligence community aron sa pagmonitor sa mga lawless elements nga posibling mangabot sa Dakbayan sa Sugbo gikan sa laing lugar sa Pilipinas ug sa pakig-alayon sa ilang counterpart sa mga silingang rehiyon.

Giangkon ni Macatangay nga ilang pahugtan ang siguridad sa Dakbayan sa Sugbo aron dili na masubli pa ang nahitabong dagkong tulis sa siyudad nga mao ang duha ka jewelry store sa Barangay Ermita pipila ka buwan na ang nakalabay.

Gipalambo pa nila ang ilang police visibility sa mga lugar nga daghang mga tawo aron dali ra nga makaresponde kung dunay krimen nga mahitabo.

Lakip sa ilang gipatutukan sa deployment ang mga financial institution nga maoy target sa mga kriminal. / AYB