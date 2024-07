CCPO nagtuong hustisya ni Rhea Mae makab-ot ra

Takdo nga usa ka tuig kagahapon, Hulyo 17, 2024, human sa brutal nga pagpatay kang Rhea Mae Tocmo, 19, kinsa napalgan nga wala nay kinabuhi sa kilid sa karsada sa Sitio Mohon, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo.

Human sa pila ka adlaw, nadakpan sa Labangon Police Station sa pagpangulo ni Police Major Angelito Vallecer ang akusado nga si Simeon Gabutero, 22, construction worker, taga Sitio Sampaguita, Banawa, Brgy. Guadalupe.

Human makuha ang tanang mga ebidensya, gipasaka sa Labangon Police Station ang kasong murder sa korte apan ni-plead not guilty si Gabutero atol sa arraignment niini bisan kon duna na siyay extra-judicial confession nga nag-angkon sa pagpatay kang Tocmo.

Matod ni P/Lt. Col. Janette Rafter, deputy city director for administration sa Cebu City Police Office (CCPO), nga bisan usa ka tuig na ang nakalabay, ang kapulisan nag-monitor gihapon sa maong kaso ug way palta ang mga imbestigador kon ipatawag sa mga hearing.

Matod niya nga naa na sa korte ang kaso ug wala na silay hold labot niini.

Apan gipaneguro ni Rafter nga ang mga polis wa nagpabaya sa kaso, niatubang kini panahon sa pagdungog sa maong kaso.

Masaligon si Rafter nga makombikto ang akusado bisan kon kini nibakwi kay lig-on ang ilang mga ebidensya nga giduso.

Kini mao ang pag-angkon sa igsuon ni Gabutero nga maoy kauban niya sa paglabay sa lawas ni Tocmo, lakip na ang labing lig-on nga ebidensya nga dili gyud mamakak mao ang scientific evidence nga mao ang DNA result nga nitakdo kang Gabutero.

“We assure the air tight case sa pag-file nato, we have complete testimonial evidence. We have forensic evidence. We have the documentary evidence,” matod ni Rafter.

Tanang imbestigador nga maoy naghawid sa maong kaso padayon nga mitunga sa hearing dala ang ilang mga ebidensya nga nagtudlo kang Gabutero.

Daghan ang nisuway sa pag­lubog sa kaso apan, matod ni Rafter, wala sila magpadala niini ug nakatutok sila sa ilang nakuha nga mga ebidensya nga nagtumbok sa akusado.

Sa interbyo sa mga tigbalita sa sayo pa, giangkon ni Gabutero ang pagpatay kang Rhea Mae, kinsa nagtrabaho sa usa ka bar sa dakbayan sa Mandaue, tungod sa iyang grabe nga selos.

Apan da dihang gi-arraign na siya sa hukmanan, ni-plead not guilty na siya.

Ang pamilya ni Tocmo padayon sa ilang pagpaabot sa hingpit nga hustisya. / AYB