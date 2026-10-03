CCPO nakig-alayon sa habalhabal drayber batok sa kriminalidad

Giumol sa Cebu City Police Office (CCPO) ang programang Cebu City ONE-ACT (Against Crimes and Threats) isip kabahin sa pagpuhag sa kriminalidad ug pagpabiling malinawon ang dakbayan, ubos sa paningkamot sa hepe niini nga si Police Colonel Ricky Sumalde.
Pinaagi sa maong inisyatiba, gi-tap sa kapulisan ang mga drayber sa habal-habal gikan sa 80 ka barangay sa dakbayan aron magsilbing “mata ug dunggan” nga motabang sa paghatag og impormasyon aron mapugngan o dali nga masulbad ang mga krimen.
Sa kasamtangan, moabot sa 29 ka mga lider sa habalhabal ang nisanong, nanumpa ug nipasalig nga mosunod sa mga prinsipyo sa Cebu City ONE-ACT pinasubay sa Oplan Pakigsandurot.
Ang maong pagpanumpa gisaksihan sa mga opisyal sa CCPO nga silang Police Lieutenant Colonel Franco Rodulf Oriol; Deputy City Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare; Deputy City Director for Operations ug Police Major Marvin Fegarido; Hepe sa City Community Affairs and Development Unit.
Gikan sa mga maong lider, moabot sa kinatibuk-ang 1,317 ka mga drayber sa habalhabal ang gilaumang mosuporta ug moabag sa kapulisan alang sa mga crime prevention ug crime solution initiatives.
Matod ni Sumalde, dako kaayo og matampo ang mga drayber sa habalhabal tungod kay matag adlaw silang naa sa karsada.
Sila ang nasayod sa mga panghitabo sa palibot ug silay unang makakita kon adunay mahitabong krimen.
Gipasalig sab sa hepe nga ang tanang impormasyon nga iduso sa mga drayber itago sa kapulisan aron maprotektahan ang ilang kaluwasan ug ang ilang pamilya.
“Ino-organize natin ito para ma-encourage natin yung community natin. Of course, inuna natin ‘tong groups ng riders para matulungan tayo na makapagbigay ng information. Ang purpose talaga nito ay makahingi tayo ng information na nanggagaling sa community,” matod ni Sumalde.
Giangkon ni Sumalde nga dili makab-ot sa kapulisan ang tinuod nga kahusay ug kalinaw kon walay abag sa komunidad.
Gipahibalo sab niya nga dili lang sa mga drayber sa habalhabal sila makigtambayayong tungod kay moduol pa sila sa ubang organisasyon aron mahimong kabahin sa ONE-ACT.
Apan giklaro sa kapulisan nga walay suweldo ang pagpakig-uban sa maong hugpong sanglit usa kini ka matang sa “bayanihan” alang sa dakbayan.
Samtang nagkaduol ang holiday season, dako kaayo ang mahimong papel sa maong force multipliers sa pagbantay sa ilang mga dapit ug sa pagtaho dayon sa kapulisan kon may mga kaduda-dahang lihok sa palibot. /