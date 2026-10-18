CCPO nangandam na alang sa seguridad sa Kalag-kalag

Nangandam na ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo sa paghatag sa siguridad alang sa paghandom sa adlaw sa mga Santos ug Kalag sa Nobiyembre 1 ug 2, 2026.
Ang hepe sa Cebu City Police Office, Police Colonel Ricky Sumalde mipatawag og Inter-Agency Coordinating Meeting sa iyang buhatan nga gipangulohan ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, Deputy City Director for Operation uban ni Police Lieutenant Colonel Miguel Andeza.
Mitambong sa meeting ang 13 ka mga station commanders, nagkadaiyang representante sa local government ug partner agencies, lakip ang PROBE team, City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO), Bureau of Fire, Cebu City Transportation Office (CCTO) ug mga force multipliers.
Ang maong meeting nagtutok sa pag-finalize sa operational plans ug pagpalambo sa inter-agency coordination aron masiguro nga hapsay ang pagpatuman sa seguridad sa mga sam-ang sa tibuok dakbayan.
Ang mga station commanders ug force multipliers mobutang og mga Police Assistance Desk (PADS) ug mopahigayon og sub-sub nga pagpatrolya sa sulod ug palibot sa mga sam-ang.
Samtang ang mga sakop sa CCTO nag-finalize na usab sa ilang ipatuman nga rerouting scheme, designated parking areas, lakip na niini ang road-clearing measures sa mga dapit nga huot ang karsada aron dili mabalda ang dagan sa trapiko.
Ang CDRRMO uban sa Bureau of Fire mo-deploy usab sa ilang medical teams, ambulansya, fire trucks sa mga strategic locations samtang ang PROBE team moabag sa pag regulate sa mga vendors aron hapsay ang palibot sa mga minteryo.
Dunay himuon nga dry run ang CCPO ug send-off ceremony sa apan gitakda pa ang schedule niini. / AYB