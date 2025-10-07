CCPO nangandam na sa Kalag-kalag

Nangandam na ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo alang sa paghatag sa hugot nga seguridad sa tanang sam-ang atol sa adlaw sa mga Santo ug Kalag sa Nobiyembre 1 ug 2, 2025.
Matod ni Police Captain Charisma Gonzales ang information officer sa Cebu City Police Office (CCPO), sa miaging semana pa nagpatawag og security conference si Police Colonel Enrico Figueroa aron mapangandaman ang Kalag-kalag 2025.
Sama sa naandan, butangan og daghang police personnel ang giila nga mga dagkong sementeryo sa siyudad.
Duna nay security template ang CCPO ug dili na sila maglisod sa pagpatuman niini apan ang ila na lang mao ang pagpalambo kon unsa ang kuwang sa milabay nga tuig.
Gatusan ka mga polis ang ipakatap usa ka adlaw sa dili pa ang Kalag-kalag tungod kay ilang napanglantawan nga duna nay mga tawo nga mag- una sa pagduaw sa ilang mga kabanay nga nitaliwan na sa laing kalibutan.
Gawas sa mga polis, duna sab silay ipakatap nga mga personnel gikan sa Bureau of Fire Protection, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Traffic Enforcers, force multipliers sama sa mga barangay tanod ug volunteers pagseguro nga hapsay ug luwas ang pagsaulog sa Kalag-kalag.
Gibutyag sab ni Gonzales nga usa sa ilang gipangandaman karon mao ang mga aftershocks human niigo ang kusog nga linog niadtong miaging semana nga nakamugna og dakong danyos sa amihanang bahin sa Probinsiya sa Sugbo.
Gipanglantawan nga usa ka semana sa dili pa ang Kalag-kalag dunay himuon nga simulation exercise ug earthquake drill sa kapulisan kon unsaon nila pagtubag kon motumaw ang kalamidad sama sa linog.
Ilang giseguro nga kon mahitabo man kini luwas ang mga tawo nga moduaw sa mga sam-ang sa dakbayan ug unsay angayan nga buhaton sa mga polis. / AYB