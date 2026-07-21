CCPO nangandam sa Sona ni PBBM

Nangandam na ang Cebu City Police Office (CCPO) sa pagpatuman sa seguridad atol sa ikalima nga State of the Nation Address (Sona) ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27, 2026.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodulf Oriol, ang deputy city director for administration sa CCPO, nga duha ka platoon sa Civil Disturbance Management ang ilang giandam depende sa assessment sa intelligence unit.
Gipanglantawan sa CCPO nga atol sa maong adlaw dunay himuon nga aktibidad ang mga militanteng grupo sama sa martsa protesta gikan sa Fuente Osmeña rotunda paingon sa dalan Colon ug gikan sa Freedom Park paingon sa Plaza Independencia.
Nipasabot si Oriol nga hatagan nila og higayon ang mga progresibong grupo nga makapadayag sa ilang mga yangungo. Gitahasan sab ang mga station commander nga mo-deploy og mga personnel kon kinahanglanon.
Gawas niini, paninguhaon sab nila nga dili maapektuhan ang dagan sa trapiko.
“The function of the police is to secure the activities and to ensure the smooth flow of traffic,” matod ni Oriol.
Wala mohatag og numero si Oriol sa gidaghanon sa mga polis nga ipakatap alang sa rally, gawas sa mga magpatrolya sa kadalanan. / AYB